Đúng 7h30 sáng mai (23/10/2022), 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, lộc rơi trúng đầu, sự nghiệp thăng hoa, tai qua nạn khỏi, may mắn bất ngờ ai ai cũng phải trầm trồ ghen tị

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 11:39

Đúng 7h30 sáng mai (23/10/2022), gia đạo đón nhiều hỷ sự, 3 con giáp may mắn nhận mưa tài lộc, trăm điều bình an, vạn sự may mắn, cấp trên và đồng nghiệp tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp, vượng phát công danh.

Tuổi Mão

Đúng 7h30 sáng mai, vận trình của tuổi Mão trong có nhiều khởi sắc và ngày càng ổn định hơn, mang tới tin vui về quý nhân trợ giúp, nhờ vậy bản mệnh có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình. Công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình. Sau những vấp váp ở tháng trước, con giáp này đang dần lấy lại phong độ.

Đúng 7h30 sáng mai (23/10/2022), 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, lộc rơi trúng đầu, sự nghiệp thăng hoa, tai qua nạn khỏi, may mắn bất ngờ ai ai cũng phải trầm trồ ghen tị - Ảnh 1
Dù là người có đôi có cặp hay người đang độc thân cũng sẽ trải qua những cung bậc ngọt ngào của tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Cát khí còn che chở cho Mão ở phương diện tài chính. Tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ. Chuyện tình cảm của tuổi Mão đón nhiều tin vui khi nhân duyên tốt lành tự tìm tới. Dù là người có đôi có cặp hay người đang độc thân cũng sẽ trải qua những cung bậc ngọt ngào của tình yêu.

Đây có thể coi là ngày vượng vận khí với người tuổi Mão ở các phương diện công việc, tiền bạc, tình cảm, song vấn đề sức khỏe lại khiến bạn chưa thể yên tâm. Vấn đề sức khỏe của Mão trong tháng cần phải chú ý nhiều nhất. Con giáp này có dấu hiệu lao lực, dễ ốm vặt, không được điều trị dứt điểm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe về sau.

Tuổi Tý

Đúng 7h30 sáng mai, tuổi Tý được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ, thời gian qua tuy gặp khó khăn nhưng qua ngày mai vươn lên lại đạt được thành quả nhất định, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.

Đúng 7h30 sáng mai (23/10/2022), 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, lộc rơi trúng đầu, sự nghiệp thăng hoa, tai qua nạn khỏi, may mắn bất ngờ ai ai cũng phải trầm trồ ghen tị - Ảnh 2
 Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới - Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe. Từ ngày mai đa phần người tuổi Tý đều trải qua cả năm không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới.

Về mặt tình duyên, tuổi Tý được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình, nhất là từ tháng 4 trở đi.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn hiền lành, chịu khó, không ngại đối mặt với thử thách. Con giáp này có thể không xuất thân từ gia đình khá giả nhưng lại có khả năng tạo dựng sự giàu có cho bản thân. Họ có tính cách mạnh mẽ, sống tích cực, khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Tử vi học nói rằng, đúng 7h30 sáng mai, tuổi Thân sẽ có bước đột phá bất ngờ, đặc biệt, những người tuổi Thân sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm gì cũng may mắn, vạn sự hanh thông, sự nghiệp của con giáp này sẽ thăng hoa, làm ăn thịnh vượng, tiền tài đủ đầy.

Đúng 7h30 sáng mai (23/10/2022), 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, lộc rơi trúng đầu, sự nghiệp thăng hoa, tai qua nạn khỏi, may mắn bất ngờ ai ai cũng phải trầm trồ ghen tị - Ảnh 3
Tuổi Thân sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm gì cũng may mắn, vạn sự hanh thông, sự nghiệp của con giáp này sẽ thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng độc đắc đúng ngày cuối tuần này (23/10), 3 tuổi được ban lộc Trời, công danh chạm đỉnh,đụng tới đâu may mắn tới đó, giàu sang phú quý, nghèo mấy cũng thành đại gia

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