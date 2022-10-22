Trúng độc đắc đúng ngày cuối tuần này (23/10), 3 tuổi được ban lộc Trời, công danh chạm đỉnh,đụng tới đâu may mắn tới đó, giàu sang phú quý, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 10:30

Theo tử vi 12 con giáp, Chủ Nhật tuần này (23/10) có tới 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban lộc, quý nhân kề cạnh, tiền vào như nước, sự nghiệp bước sang trang mới, tài lộc nhân đôi, cuộc sống phất lên giàu sang.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thông minh sáng suốt, chọn công việc gì thì phải tính toán kĩ càng. Chủ Nhật tuần này (23/10), bạn tha hồ hưởng lộc từ công việc mà bạn đang phụ trách. Hoàn thành sớm, tốt, cấp trên quyết định thưởng nóng cho bạn.

Tiền bạc của bạn vô cùng dồi dào và có thể bạn đang tính chuyện đầu tư vào một loại hình kinh doanh nào đó. Bạn đã đầu tư rất tốt vào công việc kinh doanh, món lợi thu về từ công việc này vô cùng nhiều. Tiền bạc hanh thông cũng nên mua một vài món đồ sang chảnh trang hoàng cho bản thân. Dần may mắn, tình yêu của bạn vô cùng tốt đẹp, nhận được lời tỏ tình của người ấy. Bạn có nhiều động lực để làm việc hơn khi chuyện tình cảm đã ổn định.

Trúng độc đắc đúng ngày cuối tuần này (23/10), 3 tuổi được ban lộc Trời, công danh chạm đỉnh,đụng tới đâu may mắn tới đó, giàu sang phú quý, nghèo mấy cũng thành đại gia - Ảnh 1
Tiền bạc hanh thông cũng nên mua một vài món đồ sang chảnh trang hoàng cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu có tính cách chăm chỉ, siêng năng và luôn muốn làm giàu. Con giáp này có thể sinh ra trong hoàn cảnh không sung túc nhưng không bao giờ phó mặc cuộc đời cho số phận mà không ngừng vươn lên tìm kiếm cơ hội đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, cuộc sống của tuổi Sửu sẽ thăng hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chủ Nhật tuần này (23/10), Sửu sẽ gặp nhiều may mắn hơn những con giáp khác ở điểm này, người cầm tinh con Trâu sẽ có một khoảng thời gian khá tốt lành, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, phúc lộc tràn trề. Không dừng lại ở mức tăng trưởng mà Sửu còn liên tiếp có cơ hội tích lũy, mở rộng các khoản đầu tư. Con giáp này nếu làm về truyền thông, thiết kế hay nghệ thuật, sáng tạo sẽ giàu có vô cùng.

Trúng độc đắc đúng ngày cuối tuần này (23/10), 3 tuổi được ban lộc Trời, công danh chạm đỉnh,đụng tới đâu may mắn tới đó, giàu sang phú quý, nghèo mấy cũng thành đại gia - Ảnh 2
Sửu sẽ gặp nhiều may mắn hơn những con giáp khác ở điểm này, người cầm tinh con Trâu sẽ có một khoảng thời gian khá tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân năng động và có chí tiến thủ. Họ sẵn sàng chịu đựng khó khăn và thực hiện mọi việc cẩn thận, chu đáo. Người cầm tinh con Khỉ cũng nhạy bén trong kinh doanh. Khi có cơ hội, họ nhanh chóng nắm bắt để đổi đời. Bắt đầu từ ngày mai, tuổi Thân hãy sẵn sàng chào đón những ngôi sao may mắn đến với mình nhé.

Tử vi cho biết, Chủ Nhật tuần này (23/10), sự nghiệp của người tuổi Thân lên như diều gặp gió. Nếu làm công ăn lương, bạn được nhận thêm công việc, lương thưởng nhờ đó mà tăng lên. Nếu làm kinh doanh, công việc của bạn xuôi thuận hơn nhiều. Doanh số tăng cao khiến con giáp này cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đầu tư trong ngày này, bạn dễ thu được nguồn lợi lớn vì vậy đừng để vụt mất cơ hội. Về tình cảm, tuổi Thân nên quan tâm đến nửa kia hoặc người yêu của mình để tránh sứt mẻ tình cảm, gây hiểu lầm.

Trúng độc đắc đúng ngày cuối tuần này (23/10), 3 tuổi được ban lộc Trời, công danh chạm đỉnh,đụng tới đâu may mắn tới đó, giàu sang phú quý, nghèo mấy cũng thành đại gia - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Thân lên như diều gặp gió. Nếu làm công ăn lương, bạn được nhận thêm công việc, lương thưởng nhờ đó mà tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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