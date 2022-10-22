Sau 16 giờ chiều Chủ Nhật (23/10): Thần tài quý nhân tề tựu, 3 con giáp như ‘sa vào hũ vàng’, nhận được phú quý trời ban, vận mệnh hanh thông, mọi tín hiệu tươi sáng mở rộng, con đường công danh khởi sắc rõ rệt

Bước vào ngày mai (23/10), con giáp tuổi Ngọ có tài lộc dồi dào, chuyện tốt lành đến cửa. Ngọ được quý nhân che chở nên gặp dữ hóa lành. Không những thế, người tuổi này cũng được tạo cơ hội tiến thân, đường công danh sự nghiệp của họ nhờ đó cũng rộng mở hơn trước.

Theo tử vi 12 con giáp , người cầm tinh con Ngựa mạnh mẽ, đáng tin cậy, sống ngay thẳng và chính trực. Ngọ rất có tham vọng và chưa bao giờ để mất lòng ai, luôn chủ động, tích cực trong sự nghiệp. Con giáp này cũng có khả năng đối mặt với mọi vấn đề một cách tỉnh táo.

Người tuổi Thân cũng là con giáp chịu khó xông pha, sẵn sàng đối mặt với sóng gió thử thách để rèn luyện, rút ra bài học quý báu, làm tiền đề để làm giàu trong giai đoạn sau này.

Người tuổi Ngọ luôn có vận may lớn vào nhà, vận may nhỏ nhập túi, tài lộc dồi dào, và có một tương lai tươi sáng. Ngoài ra, những người còn độc thân tuổi Ngọ cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này.

Từ thời điểm này trở đi, vận may sẽ tìm đến với con giáp này, từ sự nghiệp, nhân duyên đều được cải thiện đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Bước qua ngày vía Thần Tài, Chủ Nhật (23/10), cuộc sống của người tuổi Thân có nhiều chuyển biến tích cực. Từ thời điểm này trở đi, vận may sẽ tìm đến với con giáp này, từ sự nghiệp, nhân duyên đều được cải thiện đáng kể.

Công việc tuổi Thân cũng khá thuận lợi, suôn sẻ, những khó khăn từ tuần trước đều được giải quyết ổn thỏa, tình và tiền đều có khởi sắc đáng mong chờ.

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp có nói, Tỵ là con giáp bao dung, nhân hậu và thương người. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng ra tay cứu giúp. Cũng bởi vậy nên con giáp này có vận quý nhân vượng. Tỵ thường được quý nhân nâng đỡ trong cuộc sống cũng như công việc.

Tuổi Tỵ được Thần Tài ưu ái nên chuyện công việc, tình cảm và sức khỏe của con giáp này được cho là sẽ có nhiều suôn sẻ, hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, ngày cuối tuần này (23/10), tuổi Tỵ được Thần Tài ưu ái nên chuyện công việc, tình cảm và sức khỏe của con giáp này được cho là sẽ có nhiều suôn sẻ, hanh thông. Chỉ cần tuổi Tỵ có chí tiến thủ, thành quả rực rỡ nhất định sẽ chờ đón.

Công việc và sự nghiệp của tỵ phát triển ổn định, tài vận ngày càng dồi dào. Sắm nhà lầu, xe sang là chuyện trong tầm tay. Thậm chí, trong những tình huống mà trước đây Tỵ từng cho rằng không có giải pháp, thường xuyên rơi vào bế tắc thì cũng may mắn có được người nhiều kinh nghiệm chỉ dẫn. Những ý kiến của họ thực sự là chìa khóa cho mọi vấn đề mà bản mệnh gặp phải.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.