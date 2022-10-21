Từ ngày 22/10 - 24/10, 3 con giáp này tranh thủ mua thêm két sắt đựng tiền, tài lộc hưng vượng dư dả, của cải dồi dào, phú quý an khang

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 18:05

Tử vi 12 con giáp cho hay, từ ngày 22/10 - 24/10, nhờ sự hậu thuẫn của Thần Tài mà 3 con giáp này cầu được ước thấy, ăn nên làm ra, vạn sự hòa hảo, gia đạo ấm êm

Tuổi Dậu

Người tuổi Dần nhiệt tình, hơn nữa bẩm sinh đã luôn có các mối lương duyên tốt đẹp nên vận đào hoa của con giáp này rất tốt đẹp.

Từ ngày 22/10 đến ngày 24/10, dù vận đào hoa của con giáp khác suy giảm thì ngược lại vận đào hoa của người tuổi Dần lại khởi sắc bừng bừng. Nếu độc thân, con giáp này sẽ nhanh chóng tìm được một nửa phù hợp, còn người đã có gia đình nhiều khả năng có thêm quý tử. Ngoài ra, thời gian này cũng là thời điểm sự nghiệp và tài chính của người tuổi Dần đi lên không ngừng. Con giáp này không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

Từ ngày 22/10 - 24/10, 3 con giáp này tranh thủ mua thêm két sắt đựng tiền, tài lộc hưng vượng dư dả, của cải dồi dào, phú quý an khang - Ảnh 1
 Thời gian này cũng là thời điểm sự nghiệp và tài chính của người tuổi Dần đi lên không ngừng. Con giáp này không còn phải đau đầu vì tiền nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đứng đầu trong những con giáp may mắn 3 ngày tới đó chính là tuổi Hợi. Người tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản thì tiền trong túi của người tuổi Hợi sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là khoảng thời gian tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Hợi và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội. Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Hợi đều sẽ suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Từ ngày 22/10 - 24/10, 3 con giáp này tranh thủ mua thêm két sắt đựng tiền, tài lộc hưng vượng dư dả, của cải dồi dào, phú quý an khang - Ảnh 2
Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi sửu

Những người tuổi Sửu hiền lành, dễ tính lại cần cù, chịu khó. Bạn thuộc tuýp người thích sự ổn định lâu dài chứ không lựa chọn cuộc chơi may rủi, được ăn cả ngã về không. Khoảng thời gian này, người tuổi Sửu bị hung tinh chiếu mệnh nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trắc trở, sự nghiệp ngưng trệ, không có bước tiến.

Từ ngày 22/10 - 24/10, 3 con giáp này tranh thủ mua thêm két sắt đựng tiền, tài lộc hưng vượng dư dả, của cải dồi dào, phú quý an khang - Ảnh 3
Người tuổi Sửu cũng sẽ được làm việc cùng nhiều bậc tiền bối, tích lũy thêm được kinh nghiệm, kỹ năng trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

3 ngày tới (22, 23, 24/10), tài vận của người tuổi Sửu dần khởi sắc. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ có bước ngoặt trong sự nghiệp. Người tuổi Sửu bước vào 3 ngày tới với vận thế khác. Bạn gặp được nhiều may mắn hơn, cơ hội công việc liên tiếp đến với bạn.

Qua sự giới thiệu của người thân, bạn bè, bạn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp hơn. Người tuổi Sửu cũng sẽ được làm việc cùng nhiều bậc tiền bối, tích lũy thêm được kinh nghiệm, kỹ năng trong công việc. Người làm kinh doanh thì cần kiên trì, nỗ lực hơn nữa. Ngày mai nay cũng là thời điểm tốt để con giáp này đầu tư, hợp tác làm ăn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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