Bắt đầu từ đêm nay (21/10), 3 tuổi sướng nhất thiên hạ, giàu có bất ngờ chỉ sao một đêm, bình an đón phú quý ngàn đời, thuận lợi thăng hoa trong sự nghiệp

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Thân rất ham học hỏi, sẵn sàng đánh đổi để tìm kiếm những điều mới mẻ. Nếu may mắn phát huy được tốt sở thích, sau này bản mệnh sẽ có cơ hội thành công vượt trội.

Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh, thời gian tới cũng sẽ tìm được cơ hội để phát triển và có thêm một khoản thu nhập mới. Chỉ cần bản mệnh biết vận dụng những gì mình được học, cộng với kinh nghiệm mà bản thân đã tích lũy sau nhiều lần thất bại, không khó để con giáp giành lấy những gì xứng đáng với mình.

Thời gian qua, con giáp tuổi Thân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, khiến tài lộc, tiền bạc giảm sút. Tuy nhiên điều đấy không dễ dàng khiến con giáp này chùn bước. Bắt đầu từ đêm nay (21/10), chỉ cần tuổi Thân vững tâm, mọi mục tiêu đề ra cứ thế mà phát huy thì nhất định sẽ gặt hái "quả ngọt".

Tuổi Sửu

Sách tử vi - tướng số cho hay, những người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn trong thời gian tới, Bản mệnh có óc kiếm tiền tốt, có tầm nhìn xa, biết nhìn nhận vấn đề và có kỹ năng phân tích vững vàng. Nhờ đó, mọi vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống đều có thể giải quyết được.

Tài lộc của người tuổi Sửu khởi sắc hơn, nắm bắt được tiền lớn, tiền nhỏ, tài vận không rò rỉ, bản mệnh ngày càng nâng cao mức thu nhập đều đặn - Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ đêm nay (21/10), tài lộc của người tuổi Sửu khởi sắc hơn, nắm bắt được tiền lớn, tiền nhỏ, tài vận không rò rỉ, bản mệnh ngày càng nâng cao mức thu nhập đều đặn, gia đình ấm no, sung túc sẽ có thể đạt được những sự nghiệp lớn trong tương lai.

Nếu được tạo điều kiện làm ăn hay đầu tư, tuổi Sửu nên nhanh chóng nắm bắt, có thể sẽ thành đại gia. Người tuổi này vốn là những người sống vì gia đình, số tiền người cầm tinh con Trâu kiếm được có thể gánh vác cả gia đình trên vai, giúp con giáp này tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc.

Tuổi Dần

Bắt đầu từ đêm nay (21/10), sự nghiệp của tuổi Dần khá hên nhờ có Chính Quan trợ vận. Con giáp này là người chịu thương chịu khó nên hay được mọi người ở chỗ làm yêu quý. Những ai đang chờ tin tức xin việc, thi cử, thăng chức thì sẽ đón thêm tin tốt trong thời gian tới đây. Tiền bạc của bản mệnh cũng ở mức khá, không đáng lo.

Bản mệnh làm gì cũng có tiền, suôn sẻ hanh thông. Vận trình tình cảm của tuổi này lao đao vì cục diện Mộc Kim tương khắc - Ảnh minh họa: Internet

Thuận vợ thuận chồng nên con giáp này cố gắng cày cuốc kiếm đồng ra đồng vào lo cho gia đình. Việc kinh doanh buôn bán cực kì thuận lợi. Bản mệnh làm gì cũng có tiền, suôn sẻ hanh thông. Vận trình tình cảm của tuổi này lao đao vì cục diện Mộc Kim tương khắc.

Đừng quá bận tâm đến cách sống lỗi của người khác. Những người cầm tinh con Hổ nên sợ những người sống tốt với mình thôi, vì không biết phải trả cái tình nghĩa cho người ta thế nào cho phải còn những kẻ sống lỗi thì cứ bơ đi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.