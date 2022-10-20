Tử vi 3 ngày cuối tuần (21, 22, 23/10), những con giáp sau được quý nhân chỉ lối, tiền bạc dư dả, đổi đời trong chớp mắt, gia đình hạnh phúc ấm êm

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 18:30

Theo tử 3 ngày cuối tuần (21, 22, 23/10) có tới 3 con giáp may mắn, tiền bạc đầy túi, cuộc sống ăn sung mặc sướng, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho biết, những người tuổi Mão vốn là những người tốt bụng, tử tế. Trong cuộc sống, con giáp này luôn giữ thái độ tích cực, nỗ lực để có thể tiến xa hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bản mệnh còn có khiếu hài hước bẩm sinh, luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, tiếng cười cho những người xung quanh mình.

Tử vi cho biết, 3 ngày cuối tuần (21, 22, 23/10), người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều tin vui nối tiếp nhau. Chẳng những gặp được may mắn trong công việc mà mối quan hệ của Mão với cấp trên cũng như đồng nghiệp trở nên tốt đẹp hơn. Nhờ vậy mà thu nhập của Mão tăng tiến. Những nỗ lực mà Mão bỏ ra được đền đáp xứng đáng. Con đường tài lộc mở ra trước mắt, vận may tăng vọt. Có thể nói đây sẽ là thời gian rất đáng mong chờ đối với Mão.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (21, 22, 23/10), những con giáp sau được quý nhân chỉ lối, tiền bạc dư dả, đổi đời trong chớp mắt, gia đình hạnh phúc ấm êm - Ảnh 1
Nhờ vậy mà thu nhập của Mão tăng tiến. Những nỗ lực mà Mão bỏ ra được đền đáp xứng đáng. Con đường tài lộc mở ra trước mắt, vận may tăng vọt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp cho biết, nếu nói về tham vọng, chắc không ai qua được những người tuổi Thìn. Trời sinh họ vốn là những con Rồng được thừa hưởng phúc đức và vận may quý giá, bản mệnh tồn tại trên thế gian này để làm những điều phi thường và được nhiều người ngưỡng mộ.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (21, 22, 23/10), những con giáp sau được quý nhân chỉ lối, tiền bạc dư dả, đổi đời trong chớp mắt, gia đình hạnh phúc ấm êm - Ảnh 2
Đa số, những người tuổi Thìn đều rất thông minh và tài giỏi. Họ thường công thành danh toại khi tuổi đời khá trẻ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên phải dựa vào cách sống của mỗi người thìn mới biết số mệnh đó có xảy ra hay không. Đa số, những người tuổi Thìn đều rất thông minh và tài giỏi. Họ thường công thành danh toại khi tuổi đời khá trẻ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, nhưng không ít người ngạo mạn và không biết nắm bắt cơ hội nên đã sa cơ lỡ vận.

Trên thực tế, tử vi học có nói, thời hậu vận của tuổi Thìn dù không lẫy lừng như một số con giáp khác nhưng ít nhất Thìn cũng vẫn có được cuộc sống viên mãn, điều đặc biệt họ được hưởng phúc đức trời ban đến cuối đời, gia đạo an yên, tài vận dư giả.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Hợi là người hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ nên trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Đây là lý do vì sao dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng Hợi chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Bước vào thời hoàng kim của đời mình nên 3 ngày tới (21, 22, 23/10), tuổi Hợi sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Thời gian tới tài lộc của con giáp tuổi Hợi sẽ thăng hoa tột đỉnh, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen. Hợi là biểu tượng cho sự cao sang, phú quý nên dù gặp hoàn cảnh khó khăn thế nào, họ cũng sẽ quay về điểm xuất phát của mình. 

Tử vi 3 ngày cuối tuần (21, 22, 23/10), những con giáp sau được quý nhân chỉ lối, tiền bạc dư dả, đổi đời trong chớp mắt, gia đình hạnh phúc ấm êm - Ảnh 3
Hợi là biểu tượng cho sự cao sang, phú quý nên dù gặp hoàn cảnh khó khăn thế nào, họ cũng sẽ quay về điểm xuất phát của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất thyam khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 8 giờ sáng mai (21/10), 3 tuổi này thần tài điểm tô vận trình, cơ hội đầu tư rộng mở, ‘tiền bạc khắp nơi đổ về’, có được nhiều vinh quang, ân sủng

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Đúng 8 giờ sáng mai (21/10), có 3 con giáp may mắn vượng vận quý nhân, thành công nhanh chóng tiến đến. Đặc biệt sẽ thu về một khoản lợi nhuận chưa bao giờ có.

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