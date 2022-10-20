Sau 12 giờ ngày 21/10/2022, 3 con giáp mở cửa ra gặp điềm lành, vận may tươi sáng, tài lộc ào ạt đổ về như thác nước, cuộc đời sung sướng làm 'ông to, bà lớn'

Tử vi học có nói, thời gian tới, tuổi Sửu sẽ kiếm được rất nhiều tiền, trong đó những may mắn sẽ mang đến cho sửu các dự án béo bở mà con giáp nhất định không được bỏ lỡ. Đặc biệt, đây là thời gian tốt nhất Sửu nên tiến hành các dự án này, nên bản mệnh này cũng cần lưu ý để có thể tận dụng các thời cơ chín muồi 1 cách tốt nhất.

Thời gian qua, do dính hạn Thái tuế nên tài vận của người tuổi Sửu khá lao đao trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Tuy nhiên, khổ tận cam lai, sau 12 giờ ngày mai bản mệnh sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần và trở thành 1 trong những con giáp được ưu ái nhất. Càng cố gắng, nỗ lực thì bản mệnh này lại càng có tài chính dư dả để thực hiện những kế hoạch lớn của họ.

Tử vi học có nói, tuổi Sửu làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt, công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều "lộc lá", tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

Không giống như tuổi Thìn, tuổi Ngọ tuy không phải là 1 trong số những con giáp có vận số "đỏ" nhất, tuy nhiên, con giáp này cũng có những thời điểm may mắn của riêng mình. Sau 12 giờ ngày mai, người tuổi Ngọ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, mọi điều xui xẻo hay chưa được như ý sẽ nhường chỗ cho vô số những thuận lợi trong công việc và cuộc sống mà tuổi Ngọ nên biết nắm bắt để tạo đà cho mình.

Một khi đã đam mê công việc gì đó, tuổi Ngọ thường quên ăn, quên ngủ, không ngại khó, ngại khổ mà nỗ lực đến cùng - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là những người thông minh, nhanh nhẹn, nhiều năng lượng và nhiệt huyết đến mức đáng ngạc nhiên. Một khi đã đam mê công việc gì đó, tuổi Ngọ thường quên ăn, quên ngủ, không ngại khó, ngại khổ mà nỗ lực đến cùng.

Tuổi Ngọ thích hợp với những công việc thách thức, cần sự linh hoạt, chuyển đổi. Bản mệnh không ưa những công việc nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào. Nếu chọn được đúng nghề, họ sẽ dễ đạt được nhiều thành tựu.

Tuổi Tỵ

Sách tử vi - tướng số có viết, những người tuổi Tỵ hiền lành, nhân hậu, luôn vĩ hòa vi quý với tất cả mọi người, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. Dù không quá tham vọng nhưng con giáp này lại được trời ban cho nhiều thứ mà người khác không có.

Được cát tinh soi chiếu, cấp trên hết lòng hỗ trợ, nâng đỡ nên sự nghiệp của Tỵ phất lên nhanh chóng, muốn khổ cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày 21/10/2022, người tuổi Tỵ sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc, làm gì cũng may mắn hanh thông. Được cát tinh soi chiếu, cấp trên hết lòng hỗ trợ, nâng đỡ nên sự nghiệp của Tỵ phất lên nhanh chóng, muốn khổ cũng chẳng được.

Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, bỏ ngoài tai thị phi và nỗ lực vươn lên thì Tỵ ắt kiếm được bộn tiền, thời gian tới con giáp giàu có này càng thêm phúc thêm phần, tiền nhiều vô kể.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.