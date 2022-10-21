Đúng 0h ngày 22/10/2022, sao MỘC ĐỨC hạ thổ vinh quang, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tình duyên vượng sắc, vơ vét sạch tiền tài, vận may trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 18:05

Theo tử vi, đúng 0h ngày 22/10/2022, những người thuộc 3 con giáp sau sẽ có khả năng phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ thường nổi bật với sự thông minh, sắc sảo. Họ là những cá nhân không muốn thỏa hiệp với những thứ khuôn mẫu và sáo rỗng, mà luôn muốn khám phá, tìm tòi.

Đúng 0h ngày 22/10/2022, sao MỘC ĐỨC hạ thổ vinh quang, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tình duyên vượng sắc, vơ vét sạch tiền tài, vận may trong thiên hạ - Ảnh 1
Với sự thông minh, nhanh nhạy của mình, lại được Thần tài hỗ trợ, tuổi Ngọ chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực làm việc là sẽ không có gì cần phải lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu như nhiều ngày qua, công việc và cuộc sống chịu nhiều hạn chế, bó buộc thì sang ngày mai, họ được cho là sẽ có những bứt phá mạnh mẽ hơn bao giờ hết và gần như mọi dự định của họ sẽ đều được hiện thực hóa. Trong sự nghiệp, tuổi Ngọ sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ, đó đó tình hình tài chính của họ được cho là sẽ rất khả quan. Với sự thông minh, nhanh nhạy của mình, lại được Thần tài hỗ trợ, tuổi Ngọ chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực làm việc là sẽ không có gì cần phải lo lắng.

Đặc biệt, đúng 0h ngày 22/10/2022, là khoảng thời gian vô cùng may mắn của tuổi Ngọ, nên thực hiện các dự án quan trọng trong công việc thì sẽ thu về nhiều thành tựu. Vì thế, ngay từ những ngày này, tuổi Ngọ hãy biết nắm bắt lấy cơ hội để biến những giấc mơ của họ trở thành sự thật.

Tuổi Dậu

Dậu rất chăm chỉ, chịu khó và thông minh. Con giáp này biết rất nhiều thứ và không bao giờ để đầu óc bị bó buộc.  sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Đúng 0h ngày 22/10/2022, sao MỘC ĐỨC hạ thổ vinh quang, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tình duyên vượng sắc, vơ vét sạch tiền tài, vận may trong thiên hạ - Ảnh 2
Sự nghiệp và công việc làm ăn của người tuổi Dậu khởi sắc hơn rất nhiều, không còn khó khăn, căng thẳng nữa - Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi 12 con giáp dự báo, đúng 0h ngày 22/10/2022, là thời điểm con giáp may mắn rực rỡ với tuổi Dậu. Thần Tài đem tới cho con giáp này không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tài lộc tự chạy vào túi Dậu mà không cần phải lo toan quá nhiều. Sự nghiệp và công việc làm ăn của người tuổi Dậu khởi sắc hơn rất nhiều, không còn khó khăn, căng thẳng nữa. Mọi chuyện của con giáp tuổi Dậu đều tốt đẹp hơn, không chỉ kiếm tiền tốt mà còn có thể gặp được mối lương duyên tốt đẹp. Dậu có thể làm cho cuộc sống của mình sung túc hơn từng ngày.

Dậu sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dậu chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Tuổi Thân

Dù sinh ra không ngậm thìa vàng nhưng do họ luôn biết cách vươn lên trong cuộc sống nên chẳng bao giờ thiếu tiền. Đặc biệt, người tuổi Thân chưa bao giờ nỗ lực hết sức mình vì một điều gì, cũng chẳng bao giờ dốc lòng vì công việc nhưng chính sự lười nhác lại là động lực khiến Thân luôn nghĩ cách làm việc gì đó hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất.

Đúng 0h ngày 22/10/2022, sao MỘC ĐỨC hạ thổ vinh quang, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tình duyên vượng sắc, vơ vét sạch tiền tài, vận may trong thiên hạ - Ảnh 3
Nếu không thể giàu lên nhanh chóng, con giáp tuổi Thân sau giai đoạn này cũng có cuộc sống dư dả, bình yên, hạnh phúc êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống cũng vì thế mà thành công đến với tuổi Thân rất nhanh, rất sớm khiến ai cũng ghen tỵ. Đúng 0h ngày 22/10/2022, Thân hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành đại gia bạc tỷ.

Thời điểm này, con giáp này có thể đạt được bước ngoặt lớn trong mọi khía cạnh. Nếu không thể giàu lên nhanh chóng, con giáp tuổi Thân sau giai đoạn này cũng có cuộc sống dư dả, bình yên, hạnh phúc êm đẹp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa mai (22/10/2022), 3 con giáp đội sổ may mắn, ngẩng đầu đón tài lộc, sống trong nhung gấm, lụa là

Trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa mai (22/10/2022), 3 con giáp đội sổ may mắn, ngẩng đầu đón tài lộc, sống trong nhung gấm, lụa là

Trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa mai (22/10/2022), có 3 con giáp được thần tài nâng đỡ, may mắn ngập tràn, tài vận bùng nổ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 47 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông