Trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa mai (22/10/2022), 3 con giáp đội sổ may mắn, ngẩng đầu đón tài lộc, sống trong nhung gấm, lụa là

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 16:00

Trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa mai (22/10/2022), có 3 con giáp được thần tài nâng đỡ, may mắn ngập tràn, tài vận bùng nổ.

Tuổi Thìn

Tử vi nói rằng, đúng 11 giờ trưa mai (22/10/2022), cục diện tam hợp sẽ thuận lợi cho tuổi Thìn vào những ngày cuối năm. Người cầm tinh con Rồng sẽ có bứt phá lớn về mặt công việc. Sự nghiệp của con giáp này có những bước tiến mới đáng chờ đợi.

Không những thế, tài lộc cũng đổ ào ào về túi của tuổi Thìn giúp con giáp này dư dả tiền tiêu xài và vẫn dư ra một khoản để tiết kiệm. Con giáp này dựa vào tài năng của mình để giành lấy cơ hội, dựa vào thực lực của mình để thành công, nhờ đó mà có được nguồn thu đáng kể, giúp Mão có thể thoải mái chi tiêu hơn.

Trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa mai (22/10/2022), 3 con giáp đội sổ may mắn, ngẩng đầu đón tài lộc, sống trong nhung gấm, lụa là - Ảnh 1
on giáp này dựa vào tài năng của mình để giành lấy cơ hội, dựa vào thực lực của mình để thành công, nhờ đó mà có được nguồn thu đáng kể, giúp Mão có thể thoải mái chi tiêu hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân là con giáp nhanh nhẹn, tháo vát và cực kỳ nhạy bén với thời cuộc. Vậy nên, hậu vận của họ thường khá an nhàn, viên mãn cả tình lẫn tiền. Chẳng phải vận may từ trên trời rơi xuống mà phần lớn nhờ vào sự chăm chỉ và nỗ lực bền bỉ của bản mệnh. Cũng từng phải trải qua không ít khó khăn và gian khổ, nhưng con giáp này không bao giờ lùi bước hay đầu hàng số phận, cũng không lợi dụng người khác. 

Đúng 11 giờ trưa mai (22/10/2022), vận may chẳng mấy mỉm cười với người tuổi Thân, khi tại chỗ làm thường bị một số kẻ tiểu nhân gièm pha. Vậy nhưng, đừng lo lắng, cơ hội phục thù của bạn sẽ tới. Chẳng những được cấp trên trọng dụng, mà cơ hội kiếm tiền trời cho sẽ gõ cửa tới tấp.

Trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa mai (22/10/2022), 3 con giáp đội sổ may mắn, ngẩng đầu đón tài lộc, sống trong nhung gấm, lụa là - Ảnh 2
Cũng từng phải trải qua không ít khó khăn và gian khổ, nhưng con giáp này không bao giờ lùi bước hay đầu hàng số phận, cũng không lợi dụng người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi thông minh, nhạy cảm, biết đối nhân xử thế, luôn được bạn bè yêu quý. Trong cuộc sống, người tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân, hỗ trợ đắc lực cho công việc cũng như khi có ý định đầu tư kinh doanh, nhờ đó mà thành công, lợi nhuận nhiều vô kể. 

Tử vi dự báo rằng, đúng 11 giờ trưa mai (22/10/2022), tuổi Hợi có cục diện Tam Hợp hỗ trợ cực lớn. Con giáp này có thành tựu vượt bậc. Dù làm gì bản mệnh cũng có quý nhân phù trợ, vượt qua hoạn nạn, tiền của tự tìm đến cửa. Cuộc sống của tuổi Hợi tiếp tục đi lên đỉnh cao mới với tốc độ đáng kinh ngạc.

Trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa mai (22/10/2022), 3 con giáp đội sổ may mắn, ngẩng đầu đón tài lộc, sống trong nhung gấm, lụa là - Ảnh 3
Dù làm gì bản mệnh cũng có quý nhân phù trợ, vượt qua hoạn nạn, tiền của tự tìm đến cửa. Cuộc sống của tuổi Hợi tiếp tục đi lên đỉnh cao mới với tốc độ đáng kinh ngạc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai (22/10/2022), sao MỘC ĐỨC hạ thổ vinh quang, 3 con giáp làm gì cũng trúng mánh, phát tài tiền tiêu không phải nghĩ, từ đây xóa bỏ kiếp tiểu nhân đeo bám

Sau ngày mai (22/10/2022), sao MỘC ĐỨC hạ thổ vinh quang, 3 con giáp làm gì cũng trúng mánh, phát tài tiền tiêu không phải nghĩ, từ đây xóa bỏ kiếp tiểu nhân đeo bám

Sau ngày mai (22/10/2022), 3 con giáp số phú quý đến thời điểm thu vàng thu bạc, kiếm tiền tỷ, phất lên giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 3 con giáp con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ