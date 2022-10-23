Qua đêm nay (23/10), 3 con giáp được quý nhân phù trợ, tài lộc ập tới bất ngờ, công danh cao chót vót, ngồi không cũng ‘trúng tiền tỷ’

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 06:25

Qua đêm nay (23/10), 3 con giáp này gặp toàn điềm lành, công danh sự nghiệp khởi sắc, tài lộc thăng hoa, cuộc sống lên hương, vạn sự như ý.

Tuổi Dậu

Thầy tử vi - tướng số nói rằng, những người tuổi Dậu là những người rất giàu tình cảm, yêu thương gia đình, và luôn biết chăm lo cho tổ ấm của mình. Do đó con giáp này rất biết cách quản lí tài chính và kiếm tiền để hỗ trợ phát triển kinh tế cho gia đình.

Thời gian qua, vận may của người tuổi Dậu không nhiều, việc kinh doanh chưa đem lại lợi nhuận lớn, tiền tài vẫn còn dang dở thì qua đêm nay (23/10), mọi thứ đều thay đổi theo hướng tích cực. Bản mệnh là những người hiểu biết và tìm mọi thời cơ và cách thức để phát triển việc kinh doanh của mình. Vì thế, thời gian tới, con giáp này sẽ đạt được thành công qua bao cố gắng của mình. Tài vận thăng hoa, từ đó mà gia đình thêm đầm ấm, hạnh phúc.

Qua đêm nay (23/10), 3 con giáp được quý nhân phù trợ, tài lộc ập tới bất ngờ, công danh cao chót vót, ngồi không cũng ‘trúng tiền tỷ’ - Ảnh 1
Thời gian tới, con giáp này sẽ đạt được thành công qua bao cố gắng của mình. Tài vận thăng hoa, từ đó mà gia đình thêm đầm ấm, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thần đồng tiên tri nói rằng, những người tuổi Thân có bản tính thật thà, trung thực, không ưa thói nịnh hót, cuộc sống dẫu lúc này lúc kia gặp phải kẻ tiểu nhân, nhưng cuối cùng sẽ nhận về phúc báo. Con giáp này có tham vọng lớn, không thích sống an phận. Người tuổi này từ lâu đã lên kế hoạch cho cuộc sống của riêng mình. 

Qua đêm nay (23/10), trong lúc 1 số con giáp lao đao vất vả thì ngược lại, con giáp tuổi Thân lại khá thảnh thơi, công việc hanh thông, cuộc sống ít muộn phiền, mọi thứ đều phát triển theo hướng đi lên. Đặc biệt, con giáp này làm về kinh doanh sẽ có nhiều lộc lá, những người chỉ làm công ăn lương cũng có cơ hội được tăng lương, hoặc kiếm được tiền từ nghề tay trái.

Qua đêm nay (23/10), 3 con giáp được quý nhân phù trợ, tài lộc ập tới bất ngờ, công danh cao chót vót, ngồi không cũng ‘trúng tiền tỷ’ - Ảnh 2
Con giáp này làm về kinh doanh sẽ có nhiều lộc lá, những người chỉ làm công ăn lương cũng có cơ hội được tăng lương, hoặc kiếm được tiền từ nghề tay trái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sách tử vi - tướng số viết rằng, nhiều người tuổi Thìn sinh ra đã được dự báo là có số giàu sang, trong tay nắm quyền lực. Con giáp này thông minh, có năng lực, biết tạo nên nghiệp lớn khiến mọi người nể phục. Bản mệnh có sự quyết đoán, cầu tiến và kiên định nên nắm chắc thành công trong tay.

Tử vi 12 con giáp cho biết, những người tuổi Thìn trong thời gian qua có thể đã phải suy nghĩ hơi nhiều về vấn đề tiền bạc vì tài vận của bản mệnh chưa đến. Nhưng chỉ cần chờ qua đêm nay (23/10), con giáp này sẽ thấy công việc của mình có nhiều khởi sắc. Bên cạnh công việc chính, những người cầm tinh con Rồng sẽ nhận được rất nhiều công việc phù hợp với năng lực và kiếm được những khoản tiền kha khá. Với những người tuổi Thìn làm kinh doanh buôn bán, đây sẽ là khoảng thời điểm bản mệnh cực kỳ bận rộn, làm không hết việc và có được nguồn thu nhập dồi dào.

Qua đêm nay (23/10), 3 con giáp được quý nhân phù trợ, tài lộc ập tới bất ngờ, công danh cao chót vót, ngồi không cũng ‘trúng tiền tỷ’ - Ảnh 3
Với những người tuổi Thìn làm kinh doanh buôn bán, đây sẽ là khoảng thời điểm bản mệnh cực kỳ bận rộn, làm không hết việc và có được nguồn thu nhập dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vào lúc 16 giờ chiều nay (23/10/2022), 3 con giáp mã đáo thành công, đại cát đại lợi, ăn sung mặc sướng, không lo cơm áo gạo tiền

Vào lúc 16 giờ chiều nay (23/10/2022), 3 con giáp mã đáo thành công, đại cát đại lợi, ăn sung mặc sướng, không lo cơm áo gạo tiền

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây 'dang tay đón thần Tài', vận may bủa vây, liên tục đón tin vui tới tấp vào lúc 16 giờ chiều nay (23/10/2022).

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