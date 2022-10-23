Trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa mai (24/10/2022), top 3 con giáp 'uống no lộc trời', trúng số tiền tỷ, lộc đỏ lộc vàng bén chân, cuộc đời nở hoa tươi thắm

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 07:25

Đúng 11 giờ trưa mai (24/10/2022), 3 con giáp có điểm sáng tài lộc, công danh phất lên như diều gặp gió, sự nghiệp thăng tiến đỉnh cao.

Tuổi Thân

Tử vi nói rằng, trong 12 con giáp, những người tuổi Thân là con giáp chăm chỉ, không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội thành công. Dù không ôm tham vọng để trở thành đại gia, tỷ phú nhưng bản mệnh vẫn luôn cố gắng để có cuộc sống sung túc hơn, hậu vận được hưởng an nhàn.

Trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa mai (24/10/2022), top 3 con giáp 'uống no lộc trời', trúng số tiền tỷ, lộc đỏ lộc vàng bén chân, cuộc đời nở hoa tươi thắm - Ảnh 1
Bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 11 giờ trưa mai, người tuổi Thân có Thần Tài và quý nhân chiếu cố. Con giáp này có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước. Bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể. Nếu tiếp tục phát huy hết năng lực, bản mệnh có thể tạo nên thành tích lớn.

Đối với những người vẫn còn độc thân, Đây là thời điểm bùng nổ tình yêu. Bản mệnh có thể gặp gỡ và hẹn hò được với rất nhiều người. Vì thế hãy tận dụng cơ hội hiếm có này nhé.

Tuổi Mão

Thầy phong thủy nói rằng, con giáp tuổi Mão là đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Bản mệnh có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống.

Trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa mai (24/10/2022), top 3 con giáp 'uống no lộc trời', trúng số tiền tỷ, lộc đỏ lộc vàng bén chân, cuộc đời nở hoa tươi thắm - Ảnh 2
Con giáp này sẽ nhận được một công việc mới, một nghề tay trái hoặc một cơ hội hợp tác làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 11 giờ trưa mai, người tuổi Mão khổ tận cam lai, cơ hội sẽ đến với bản mệnh. Con giáp này sẽ nhận được một công việc mới, một nghề tay trái hoặc một cơ hội hợp tác làm ăn.

Nếu có thể nắm bắt đúng cơ hội, con giáp này không những làm ăn phát tài, có thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây mà còn có thể một bước đổi đời, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện dễ dàng.

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp cho hay, cuộc sống của người tuổi Mùi từ lúc sinh ra đã khá bình yên và nhàn hạ. Con giáp này vô lo, vô nghĩ. Những việc nhẹ nhàng, bình an luôn hiện hữu trong cuộc sống của bản mệnh. Người tuổi này là những người có đầu óc thông minh, con giáp này rất khéo léo trong việc xử lý, điều chỉnh những mối quan hệ của mình, mặc dù bản thân có thể không phải là người giỏi giao tiếp.

Trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa mai (24/10/2022), top 3 con giáp 'uống no lộc trời', trúng số tiền tỷ, lộc đỏ lộc vàng bén chân, cuộc đời nở hoa tươi thắm - Ảnh 3
Thời gian tới, giúp dương khí của bản mệnh càng thêm hưng vượng, có thêm nhiều của cải - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 11 giờ trưa mai, con giáp tuổi Tuất và sao Thái Tuế tạo nên “củng hợp Mộc cục”. Sự kết hợp này đại diện cho sự trói buộc, nhưng cũng là dĩ hòa vi quý. Ngoài ra, Thái Tuế còn là Thiên cung quan của con giáp này.

Nếu tương hợp lại, gọi là cung hợp thân, ý nói rằng đường nhân duyên trong cơ quan tổ chức trở nên tốt đẹp, được cấp trên xem trọng, cơ hội thăng tiến rộng mở. Thời gian tới, giúp dương khí của bản mệnh càng thêm hưng vượng, có thêm nhiều của cải. Bên cạnh đó, con giáp này cũng có áp lực vì mang trên mình sự trói buộc nhất định.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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