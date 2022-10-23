Tử vi hôm nay (23/10), 3 con giáp này có của cải không ngừng 'vào cửa', trúng số độc đắc hàng trăm tỷ đổi đời ngoạn mục, tiền vàng ngập két, tài lộc ngáng cả đường đi

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 08:28

Hôm nay (23/10), 3 con giáp dưới đây được Thần Tài để mắt, đường tài lộc khởi sắc không ngừng, cực kỳ may mắn, phú quý phát tài, giàu sang sung túc.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu hiền lành, cần kiện, có trách nhiệm. con giáp này rất tốt bụng, ấm áp và sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Chính bởi vậy nên khi gặp khó khăn, bản mệnh thường được quý nhân giúp đỡ, sớm tai qua nạn khỏi.

Tử vi hôm nay (23/10), 3 con giáp này có của cải không ngừng 'vào cửa', trúng số độc đắc hàng trăm tỷ đổi đời ngoạn mục, tiền vàng ngập két, tài lộc ngáng cả đường đi - Ảnh 1
Nếu làm kinh doanh, con giáp này sẽ phát tài phát lộc, hưởng phúc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm nay (23/10), người tuổi Sửu có vận xui qua đi, vận may gõ cửa, vô số tin vui gõ cửa nhà. Nếu làm kinh doanh, con giáp này sẽ phát tài phát lộc, hưởng phúc trời ban. Nhờ nhanh nhạy, bản mệnh tìm được nguồn hàng tốt, được nhiều khách hàng ủng hộ.

Con giáp tuổi Sửu buôn may bán đắt, tất toán nợ nần, thu hái bộn tiền. Cuộc sống của Sửu ngày một khởi sắc. Dù trong khó khăn, người tuổi này vẫn không ngừng vươn lên, tìm nhiều cách giải quyết cho vấn đề mình gặp phải.

Tuổi Mùi  

Sách tử vi - tướng số cho hay, những người tuổi Mùi rất quan tâm đến đời sống tình yêu, gia đình. Con giáp này là những người luôn coi trọng gia đình, cho rằng tình yêu chính là nền tảng cho sự ổn định của gia đình trong tương lai và gia đình hạnh phúc sẽ là động lực thúc đẩy người cầm tinh con Dê trên đường đời. 

Tử vi hôm nay (23/10), 3 con giáp này có của cải không ngừng 'vào cửa', trúng số độc đắc hàng trăm tỷ đổi đời ngoạn mục, tiền vàng ngập két, tài lộc ngáng cả đường đi - Ảnh 2
 Con giáp tuổi Mùi mong muốn tìm được người tương hợp với tình cảm, tính cách và hoàn cảnh của mình - Ảnh minh họa: Internet

 

Trong cuộc sống gia đình, những người tuổi Mùi ít khi để xảy ra xung đột. Theo tử vi, hôm nay (23/10) là khoảng thời gian con giáp này tình yêu đón nhiều tin vui, người độc thân có thể gặp được nửa kia phù hợp, người có gia đình vợ chồng thêm gắn kết. 

Lời khuyên cho những người cầm tinh con Dê là, trước khi bước vào một mối quan hệ, những người tuổi này nên chú ý đến việc xem hai người có phù hợp và hoà hợp được với nhau không. Con giáp tuổi Mùi mong muốn tìm được người tương hợp với tình cảm, tính cách và hoàn cảnh của mình. 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý về tính cách thường đa sầu, đa cảm, hay suy nghĩ mông lung. Trong cuộc sống, đa phần con giáp này đều là người tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người.

Tử vi hôm nay (23/10), 3 con giáp này có của cải không ngừng 'vào cửa', trúng số độc đắc hàng trăm tỷ đổi đời ngoạn mục, tiền vàng ngập két, tài lộc ngáng cả đường đi - Ảnh 3
Con giáp này làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, có thu nhập cao, khiến nhiều người ghen tỵ - Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi ngày 23/10, con giáp tuổi Tý may mắn được quý nhân giúp đỡ trong công việc. Con giáp này có ý chí cầu tiến, mạnh mẽ và tự tin. Vì vậy, các dự án của bản mệnh đề xuất đều được duyệt và đưa vào triển khai. Con giáp này làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, có thu nhập cao, khiến nhiều người ghen tỵ.

Người tuổi này nếu đang có ý định chuyển việc thì cần suy nghĩ thấu đáo trước khi lựa chọn ra đi. Trước hết, con giáp này cần tìm được công việc tốt trước đã, đừng đưa ra những quyết định một cách mù quáng, bốc đồng kẻo sau này hối hận.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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