Qua đêm nay (23/10), những con giáp sau nằm trên đống tiền, may mắn bất ngờ tìm đến, của cải tiêu mãi không hết

Xem sách tử vi - tướng số, người tuổi Sửu rất giỏi nắm bắt cuộc sống, luôn kiên trì với mọi mục tiêu, dù khó khăn đến mấy vẫn luôn duy trì thái độ lạc quan, tích cực. Bản mệnh luôn cảm thấy hạnh phúc khi mỗi ngày đi làm đều là một ngày vui nên luôn tận tâm làm việc và hòa đồng với mọi người.

Những người tuổi Sửu cũng rất có duyên với công việc kinh doanh, phát triển kinh tế. Qua đêm nay (23/10), nếu biết nắm bắt thời cơ, mạnh dạn đầu tư, lợi ích đạt được sẽ rất lớn. Kết hợp với sự chăm chỉ và luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tuổi Sửu hứa hẹn sẽ có thời gian bùng nổ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Thời gian tới được xem là thời điểm tài lộc và may mắn của tuổi Sửu, bởi trong kinh doanh, bản mệnh sẽ nhận được rất nhiều hỗ trợ từ bạn bè và đồng nghiệp. Thành công là điều nằm trong lòng bàn tay.

Tuổi Thân

Sách tử vi - tướng số viết rằng, qua đêm nay (23/10), những người tuổi Thân sẽ đón nhận nhiều sự kiện vui vẻ. Đối với những con giáp còn độc thân thì đào hoa sẽ đến, quan hệ với người khác phái suôn sẻ, có nhiều tình ý. Con giáp tuổi Thân cũng nắm bắt được cơ hội để phát tài, phát lộc, nếu là người làm buôn bán, kinh doanh thì đơn hàng đến tơi tới.

Thời gian này, người tuổi này sẽ mở ra cánh cửa mùa xuân của cuộc đời, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống tốt đẹp, nhất là về tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, tài lộc của người tuổi Thân càng ngày càng vượng, dễ kiếm được khoản tiền lớn, không ngừng làm đầy "ngân khố" của mình. Thời gian này, người tuổi này sẽ mở ra cánh cửa mùa xuân của cuộc đời, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống tốt đẹp, nhất là về tài lộc. Ngoài ra, bản mệnh còn nhanh chóng có được sự thành công trong công việc cũng như giàu có về vật chất và hạnh phúc trong tình cảm gia đình.

Tuổi Mùi

Chuyên gia phong thủy cho hay, người tuổi Mùi có một tuần khá bình an khi không có những nhiệm vụ bất ngờ xuất hiện. Con giáp này có thể dành thời gian để chiêm nghiệm về mọi mặt cuộc sống và nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng.

Nhân lúc có Thái Dương Cát tinh trợ mệnh người tuổi này có thể trở nên liều lĩnh hơn trong công việc hoặc việc kinh doanh, đầu tư - Ảnh minh họa: Internet

Qua đêm nay (23/10), sẽ càng nhận được nhiều những kết quả tích cực từ những dự án mà bạn đang thực hiện. Vì thế, hãy đón nhận nguồn năng lượng tích cực này và tận dụng nó để lên kế hoạch cho những dự định sắp tới. Nhân lúc có Thái Dương Cát tinh trợ mệnh người tuổi này có thể trở nên liều lĩnh hơn trong công việc hoặc việc kinh doanh, đầu tư.

Con giáp này chẳng ngại làm người dẫn đầu xu hướng, thế nên khoản tiền lời lãi chảy vào túi bản mệnh đầu tiên cũng là điều hiển nhiên. Thời gian tới, con giáp này có thể thoải mái chi tiêu mà chẳng cần lo lắng gì.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.