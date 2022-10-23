kể từ ngày mai (24/10/2022), 'Nam Tào chấm số vàng', 3 con giáp đào hoa bùng nổ, tài lộc vượng phát, cuộc sống thông tiền bạc tiêu hoài không lo cạn

Sách tử vi - tướng số có viết, tuổi Mùi Trời sinh đa phần là những con người tài hoa, song cũng bị cuộc đời thử thách với không ít sóng gió. Tuy nhiên, với tính cách kiên cường, nhẫn nại, hầu như bản mệnh đều vượt qua những trở ngại này một cách xuất sắc, tự tạo dựng cơ nghiệp cho mình, khiến người khác phải nể phục.

Vận đỏ này sẽ còn kéo dài trong 4 ngày này, nên người tuổi Mùi hãy biết tận dụng cơ hội trời cho, tiếp tục nỗ lực, kiên trì và chăm chỉ, những thành quả ngọt ngào sẽ đến với bản mệnh.

Theo các chuyên gia phong thủy, ngày mai là khoảng thời gian người cầm tinh con Dê được bù đắp lại những gì đã mất trong thời gian qua. Bao nhiêu may mắn trời cho sẽ tự tìm tới "hỏi thăm" con giáp này. Sự nghiệp của bản mệnh sẽ lên như diều gặp gió, công danh cũng ngày càng rạng rỡ mà tiền bạc thì dư dả, thoải mái chi tiêu.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp cho biết, những người tuổi Sửu sẽ có phúc khí dồi dào vào thời gian tới, con giáp này hứa hẹn sẽ thoát khỏi vận rủi, kém may mắn trong sự nghiệp, phất lên nhanh chóng trong sự nghiệp.

Một số người tuổi Sửu do vận đào hoa kéo đến, những người còn độc thân chăm chỉ tham gia các buổi tiệc, hội họp sớm tìm được nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, những người cầm tinh con Trâu cũng có tình yêu trọn vẹn, gia đình yên ấm. Một số người tuổi Sửu do vận đào hoa kéo đến, những người còn độc thân chăm chỉ tham gia các buổi tiệc, hội họp sớm tìm được nửa kia.

Người tuổi Sửu có quý nhân trợ lực, ví dụ làm mai mối, giới thiệu đối tượng, trưởng bối se duyên, khiến cho đường tình duyên có những bước chuyển biến tích cực, có không ít cơ hội đón hỉ sự trong năm.

Tuổi Tý

Thầy phong thủy nói rằng, những người tuổi Tỵ trời sinh may mắn hiếm có. Con giáp này thông minh, linh hoạt, sở hữu những nét tính cách ưu tú, hòa đồng. Trong bất cứ mối quan hệ nào, con giáp này cũng biết khéo léo, cư xử đúng mực nên được nhiều người yêu quý.

Những người biết trân trọng tuổi Tý, nắm bắt cơ hội mà con giáp này mang đến chắc chắn ngày càng tiến xa - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, con giáp tuổi Tỵ vốn chăm chỉ làm việc và không thích kêu ca khi mệt mỏi. Sự tích cực của bản mệnh lan tỏa tới những người xung quanh. Con giáp này tin rằng để có cuộc sống tốt đẹp thì bản thân phải không ngừng nỗ lực.

Bên cạnh đó, người tuổi này không chỉ tạo dựng chỗ đứng cho mình mà còn giúp đỡ người thân trong gia đình cùng phát triển. Bản mệnh biết nhìn xa trông rộng, khả năng phán đoán tốt. Những người biết trân trọng tuổi Tý, nắm bắt cơ hội mà con giáp này mang đến chắc chắn ngày càng tiến xa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.