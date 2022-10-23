Ngày mai, thứ Hai ngày 24/10/2022, 'Thần Phật chở che', những con giáp này kiếm được bộn tiền, gặp thời, gặp thế, sống cuộc sống sung túc và giàu có

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 11:57

Ngày mai, thứ Hai ngày 24/10/2022, 3 con giáp gặp được quý nhân, may mắn đổi vận, làm gì cũng thành công viên mãn, luôn có người trợ giúp mỗi khi khó khăn.

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho biết, những người tuổi Ngọ luôn năng động, làm việc gì cũng nghiêm túc. Con giáp này luôn dùng nhiều phương pháp sáng tạo để đạt được mục tiêu một cách nhanh nhất. Bản mệnh cũng rất ngay thẳng, không làm những điều sai trái. Trong cuộc sống, người cầm tinh con Ngựa luôn được nhiều người kính trọng và quý mến.

Ngày mai, thứ Hai ngày 24/10/2022, 'Thần Phật chở che', những con giáp này kiếm được bộn tiền, gặp thời, gặp thế, sống cuộc sống sung túc và giàu có - Ảnh 1
Con giáp tuổi Ngọ nhờ có Thần Phật che chở giúp cho bản mệnh luôn hanh thông trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, thời gian qua người tuổi Ngọ sống khá chật vật, ví tiền luôn dẹp lép nhưng Trời không phụ lòng người, ngày mai, con giáp tuổi Ngọ nhờ có Thần Phật che chở giúp cho bản mệnh luôn hanh thông trong công việc. Khoảng thời gian tới con giáp may mắn này sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá, tích lũy tài sản nhanh hơn, nhờ đó tâm trạng cũng phấn khởi hơn.

Nhờ thu nhập tốt, con giáp tuổi Ngọ đỡ được nhiều áp lực trong cuộc sống, bản thân rộng rãi, tự tin hơn. Tương lai, họ có khả năng mua nhà, tậu xe.

Tuổi Tý

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, ngày 24/10, chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Tý khá thuận lợi, có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Công việc dù có khó khăn bước đầu nhưng về sau vẫn đạt kết quả tốt.

Ngày mai, thứ Hai ngày 24/10/2022, 'Thần Phật chở che', những con giáp này kiếm được bộn tiền, gặp thời, gặp thế, sống cuộc sống sung túc và giàu có - Ảnh 2
Công việc có nhiều đột phá thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm tài vận này, con giáp này có thể được cất nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý, lãnh đạo, đứng trên nhiều người, được nhiều người ngưỡng mộ. Công việc có nhiều đột phá thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài.

Nếu muốn phát tài bất ngờ nhờ công việc tay trái, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản... Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và cẩn thận trước khi đưa ra quyết định.

Tuổi Mùi

Sách tử vi - tướng số viết rằng, người tuổi Mùi là con giáp hiền lành, tâm tính thiện lương. Con giáp này không có nhiều tham vọng, thích cuộc sống an nhàn, bình yên hơn là đua tranh, đấu đá. Thời gian gần đây, con giáp này gặp khá nhiều rắc rối. Dù năng lực không đến nỗi nào, lại có cố gắng nhưng bản mệnh vẫn không đạt được mục tiêu đã đề ra. Người tuổi Mùi có thể làm ăn thất bát, thua lỗ thậm chí nợ nần.

Tuy nhiên, ngày mai, tài vận của người tuổi Mùi bắt đầu khởi sắc. Công việc kinh doanh của con giáp này tốt hơn trước rất nhiều. Được nhiều khách hàng ủng hộ, doanh số của công ty, cửa hàng của họ tăng cao hơn trước. Bản mệnh buôn bán gặp thời gặp thế, thu lời liền tay, có thể tất toán nợ nần. Ngoài ra, người tuổi này cũng có vận đào hoa vượng. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ sớm tìm được người phù hợp. Trong khi người tuổi Mùi đã có đôi có cặp có tin vui mang thai, cưới hỏi.

Ngày mai, thứ Hai ngày 24/10/2022, 'Thần Phật chở che', những con giáp này kiếm được bộn tiền, gặp thời, gặp thế, sống cuộc sống sung túc và giàu có - Ảnh 3
Dù năng lực không đến nỗi nào, lại có cố gắng nhưng bản mệnh vẫn không đạt được mục tiêu đã đề ra - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai (24/10), 3 con giáp có cơ hội trúng số độc đắc hàng trăm tỷ đổi đời ngoạn mục, tiền vàng ngập két, tài lộc ngáng cả đường đi

Sau ngày mai (24/10), 3 con giáp có cơ hội trúng số độc đắc hàng trăm tỷ đổi đời ngoạn mục, tiền vàng ngập két, tài lộc ngáng cả đường đi

Sau ngày mai (24/10), 3 con giáp dưới đây được Thần Tài để mắt, đường tài lộc khởi sắc không ngừng, cực kỳ may mắn, phú quý phát tài, giàu sang sung túc.

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