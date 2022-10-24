Vào 16 giờ chiều mai (25/10), 'lộc vào như nước', 3 con giáp làm ăn phát tài, may mắn liên miên, tiền bạc rủng rỉnh 'chất đống vàng bạc'

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 07:25

Vào 16 giờ chiều mai (25/10), vận trình của 3 con giáp này trong thời gian này khá tốt. Có cơ hội thay đổi công việc, môi trường làm việc hoặc tham gia một lớp học mới để nâng cao trình độ.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ là người ưa tự do, giàu nghị lực và đầy nhiệt huyết. Trong công việc, con giáp này thể hiện được mình có tinh thần trách nhiệm, nói được, làm được.

Vào 16 giờ chiều mai (25/10), 'lộc vào như nước', 3 con giáp làm ăn phát tài, may mắn liên miên, tiền bạc rủng rỉnh 'chất đống vàng bạc' - Ảnh 1
Người tuổi này có tài lộc vượng, làm đâu thắng đó. Những người làm ăn kinh doanh có cơ hội gặp gỡ được nhiều đối tác uy tín - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, con giáp này không thu hút được nhiều tài lộc, dễ gặp điềm xui trong công việc. Những khó khăn khiến họ khá căng thẳng và áp lực. Vào 16 giờ chiều mai (25/10), sẽ có nhiều chuyện vui đến với con giáp tuổi Ngọ. Người tuổi này có tài lộc vượng, làm đâu thắng đó. Những người làm ăn kinh doanh có cơ hội gặp gỡ được nhiều đối tác uy tín.

Trong khi người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng chức, tăng lương đã đến rất gần. Những người còn độc thân cũng sẽ sớm quen biết với người khác giới qua mạng xã hội hoặc những người bạn chung. Con giáp tuổi Ngọ có cả sự nghiệp và tình duyên. Cuộc sống của họ tràn ngập niềm vui trong thời gian này.

Tuổi Tỵ

Thầy phong thủy cho hay, những người tuổi Tỵ vốn tính tình điềm đạm, thông minh và có tư duy logic. Đặc biệt, trong công việc và sự nghiệp, con giáp này đều nhanh nhẹn, nhạy bén với mọi cơ hội nên sự nghiệp chỉ có tiến chứ không có lùi. Mặt khác, người tuổi Tỵ đối xử chân thành, nhiệt tình với bạn bè, luôn sẵn lòng giúp đỡ mà không hề tính toán.

Vì vậy, vào 16 giờ chiều mai (25/10), sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ luôn gặp nhiều may mắn, phúc khí liên tục ập đến. Nhờ có sao may mắn chiếu mệnh nên tuổi Tỵ làm gì cũng thành công rực rỡ. Từ đó, thu nhập của con giáp tuổi Tỵ cũng tăng lên nhanh chóng.  

Vào 16 giờ chiều mai (25/10), 'lộc vào như nước', 3 con giáp làm ăn phát tài, may mắn liên miên, tiền bạc rủng rỉnh 'chất đống vàng bạc' - Ảnh 2
Nhờ có sao may mắn chiếu mệnh nên tuổi Tỵ làm gì cũng thành công rực rỡ. Từ đó, thu nhập của con giáp tuổi Tỵ cũng tăng lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

 

Người tuổi Tuất là con giáp phát tài thời gian tới nên có đường tài lộc vượng, vì thế nếu có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất bản mệnh cũng tiến hành ngay. Khi đó có nhiều cát tinh trợ vận, bản mệnh sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình, lợi nhuận gặt hái rủng rỉnh hơn so với khoảng thời gian trước đó.

Vào 16 giờ chiều mai (25/10), 'lộc vào như nước', 3 con giáp làm ăn phát tài, may mắn liên miên, tiền bạc rủng rỉnh 'chất đống vàng bạc' - Ảnh 3
Con giáp may mắn này có thể tham gia các trải nghiệm dịch chuyển, có thể là đi công tác hoặc đoàn tụ với gia đình, bạn bè, người thân - Ảnh minh họa: Internet

 

Vào 16 giờ chiều mai (25/10), tinh thần cống hiến hết mình vì công việc của con giáp này được cấp trên đánh giá cao, giúp bạn có cơ hội được thưởng hoặc thăng chức, tăng lương. Tuy nhiên, có một điều bản mệnh phải nhớ là bạn sẽ phải khá vất vả và nỗ lực mới mong đạt được mục tiêu đã đề ra chứ không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng đâu.

Trong thời gian này, tuổi Tuất cũng nên để tâm hơn đến chuyện tình cảm của chính bản thân mình. Con giáp may mắn này có thể tham gia các trải nghiệm dịch chuyển, có thể là đi công tác hoặc đoàn tụ với gia đình, bạn bè, người thân. Rất có thể trong những chuyến đi ấy, bạn sẽ gặp được người thực sự phù hợp với mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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