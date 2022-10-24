Qua đêm nay (24/10), 3 con giáp khổ ải qua đi, xui rủi tan biến, hưởng trọn phúc khí trời ban, vươn lên làm giàu, của cải tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 10:03

Theo tử vi, những người thuộc 3 con giáp này bước qua đêm nay (24/10), vận khí hanh thông, tài lộc bùng nổ, hứa hẹn kiếm bộn tiền, gặp nhiều may mắn.

Tuổi Dần

Tử vi tháng 10 cho thấy, tuổi Dần đã gặp khó khăn vào đầu tháng và cuối tháng là thời điểm con giáp này được đền đáp xứng đáng.

Đặc biệt, khi bước qua đêm nay (24/10), tuổi Dần sẽ có cơ hội lội ngược dòng. Không chỉ được Thần Tài chiếu cố mà con giáp này còn có quý nhân ở bên cạnh trợ giúp. Những người làm ăn kinh doanh sẽ gặp được hỷ sự bất ngờ, giúp sự nghiệp thăng hoa. Cuộc sống sẽ có nhiều điều chờ đợi Dần.

Qua đêm nay (24/10), 3 con giáp khổ ải qua đi, xui rủi tan biến, hưởng trọn phúc khí trời ban, vươn lên làm giàu, của cải tiêu mãi không hết - Ảnh 1
Không chỉ được Thần Tài chiếu cố mà con giáp này còn có quý nhân ở bên cạnh trợ giúp. Những người làm ăn kinh doanh sẽ gặp được hỷ sự bất ngờ, giúp sự nghiệp thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn được thần tài vô cùng ưu ái. Qua đêm nay (24/10), tử vi nói rằng những người thuộc con giáp này vận trình vượng phát, tiền tài tăng vọt, vận khí hanh thông.

Tất nhiên, cơ hội và thách thức luôn song hành. Cụ thể với người tuổi Thìn, cơ hội nhiều hơn cũng đồng nghĩa với áp lực nhiều hơn. Hãy thể hiện năng lực của mình, chứng minh rằng mình xứng đáng và tuổi Thìn sẽ đạt được những thành tựu khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.  

Qua đêm nay (24/10), 3 con giáp khổ ải qua đi, xui rủi tan biến, hưởng trọn phúc khí trời ban, vươn lên làm giàu, của cải tiêu mãi không hết - Ảnh 2
Hãy thể hiện năng lực của mình, chứng minh rằng mình xứng đáng và tuổi Thìn sẽ đạt được những thành tựu khiến nhiều người phải ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Hết ngày hôm nay (24/10), con giáp gặp nhiều may mắn bất ngờ. Con giáp vốn không tin tưởng vào tình yêu viển vông, mà không biết rằng, hạnh phúc tưởng chừng xa vời đang ở trước mắt.

Con giáp có thể gặp tình yêu sét đánh của đời mình, mở ra một con đường hạnh phúc, ngọt ngào. Tuổi Thân đầy phấn chấn, tự tin, nên làm việc gì cũng hứng khởi, đạt thành công. Nhờ vậy, tuổi Thân sẽ có những ngày tháng đầy viên mãn, vừa làm việc cống hiến hết sức mình, có được tiền tài, công danh, vừa ngập trong tình yêu thăng hoa, kết trái.

Qua đêm nay (24/10), 3 con giáp khổ ải qua đi, xui rủi tan biến, hưởng trọn phúc khí trời ban, vươn lên làm giàu, của cải tiêu mãi không hết - Ảnh 3
 Nhờ vậy, tuổi Thân sẽ có những ngày tháng đầy viên mãn, vừa làm việc cống hiến hết sức mình, có được tiền tài, công danh, vừa ngập trong tình yêu thăng hoa, kết trái - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 9 giờ ngày mai (25/10), 3 con giáp gom hết lộc trời, thời mệnh khởi sắc, hưởng gấm vóc lụa là, nhanh chóng sắm nhà lầu xe hơi

Đúng 9 giờ ngày mai (25/10), 3 con giáp gom hết lộc trời, thời mệnh khởi sắc, hưởng gấm vóc lụa là, nhanh chóng sắm nhà lầu xe hơi

Đúng 9 giờ ngày mai (25/10), có 3 con giáp được thần tài nâng đỡ, may mắn ngập tràn, tài vận bùng nổ.

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