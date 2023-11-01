Vào 11 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được sao tốt chiếu rọi, tài lộc đỏ rực, cá chép hóa rồng, bùng nổ vận may

Tâm linh - Tử vi 01/11/2023 19:53

Tử vi dự đoán, đúng 11 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn này sẽ có cơ hội thực hiện những phi vụ làm ăn tiền bạc cứ thế chảy vào túi.

Tuổi Thìn

Trong số 12 con giáp thì trời sinh tuổi Thìn là những người thông minh, tài giỏi, có thể tự chủ cuộc sống của mình và không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai. Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Thìn luôn là những đứa trẻ khiến bố mẹ và người thân tự hào vì khả năng độc lập và cách ứng xử khéo léo. 

Trong giai đoạn trước đó, cuộc đời tuổi Thìn chỉ toàn là màu đen mà bước sang 11 ngày cuối tháng 9 âm lịch sẽ tìm được những khoảng sáng. Vào thời điểm này, vận may của bản mệnh bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ. Đăc biệt, những người tuổi Thìn đang làm ăn kinh doanh có thể kí kết được một vài hợp đồng béo bở và nhờ đó mà cải thiện thu nhập.

Vào 11 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được sao tốt chiếu rọi, tài lộc đỏ rực, cá chép hóa rồng, bùng nổ vận may - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ đa số có tính cách mạnh mẽ, táo bạo, có tham vọng và nhiệt huyết với công việc. Tuy nhiên, đôi khi những người tuổi Tỵ lại thiếu kiên nhẫn, dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng và đây chính là sự thiếu sót của con giáp này để họ tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Đúng 11 ngày cuối tháng 9 âm lịch, vận may còn tự kéo tới nhà của con giáp tuổi Tỵ. Trong công việc, tuổi Tỵ sẽ lấy lại được cảm hứng và nhiệt huyết để làm việc, nhờ vậy mà những tồn đọng trước đó đều được giải quyết triệt để. Con giáp sẽ có thu nhập ổn định.

Vào 11 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được sao tốt chiếu rọi, tài lộc đỏ rực, cá chép hóa rồng, bùng nổ vận may - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất nhìn bề ngoài là người hiền lành, yếu đuối nhưng thực chất bên trong họ là những người vô cùng mạnh mẽ. Tuổi Tuất đã phải trải qua giai đoạn khó khăn khi khối lượng công việc chất như núi với vô vàn áp lực ở thời gian qua.

Tuy nhiên, tuổi Tuất sẽ trở thành một trong 3 con giáp phát tài khi sang 11 ngày cuối tháng 9 âm lịch. Trong công việc, tuổi Tuất có thể vượt qua một cách dễ dàng. Những người làm ăn kinh doanh có thể gặp cơ hội phát tài trong khi đó người làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc, từ đó mà được cất nhắc về vấn đề tăng lương, tăng thưởng.

Vào 11 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được sao tốt chiếu rọi, tài lộc đỏ rực, cá chép hóa rồng, bùng nổ vận may - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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