Vào 10 ngày cuối tháng 7, Cát tinh trợ lực, vận may tìm đến, 3 con giáp lương duyên mỹ mãn, tiền bạc đủ đầy, tiêu xài thả ga

Tâm linh - Tử vi 17/07/2022 05:39

Tử vi dự đoán, tuổi Tý, Mùi, Dậu là ba con giáp tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh trong 10 ngày cuối tháng 7 dương lịch.

Tuổi Tý

Con giáp tuổi Tý siêng năng, sống có trách nhiệm với gia đình và tháo vát. Với đặc điểm đó cộng thêm hồng phúc trời ban, trong 10 ngày cuối tháng 7, tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui đến bất ngờ như thăng chức, tăng lương, có cơ hội phát triển sự nghiệp...

Bên cạnh đó, con giáp này có thể có vài chuyến công tác dài ngày nên cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe, điều chỉnh lịch sinh hoạt sao cho khoa học.. Dù nhận được nhiều cơ hội, tuổi Tý nên tránh đầu tư một cách tùy tiện mà ưu tiên chọn đường ổn định.

Vào 10 ngày cuối tháng 7, Cát tinh trợ lực, vận may tìm đến, 3 con giáp lương duyên mỹ mãn, tiền bạc đủ đầy, tiêu xài thả ga - Ảnh 1
Trong 10 ngày cuối tháng 7, tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui đến bất ngờ như thăng chức, tăng lương, có cơ hội phát triển sự nghiệp... - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp này khéo léo trong cách cư xử và hòa nhã, hiểu chuyện. Vì thế, những người xung quanh tuổiững người xung quanh thường dễ dàng bắt chuyện với con giáp tuổi Mùi.

Đúng 10 ngày cuối tháng 7, con giáp tuổi Mùi có đường tài lộc sáng chói, được nhiều thành công to nhỏ trong sự nghiệp và cuộc sống cũng sung túc hơn. Tuy nhiên, thời gian này thì con giáp lưu ý dễ bị đau đầu, chóng mặt, cảm lạnh.

Vào 10 ngày cuối tháng 7, Cát tinh trợ lực, vận may tìm đến, 3 con giáp lương duyên mỹ mãn, tiền bạc đủ đầy, tiêu xài thả ga - Ảnh 2
Đúng 10 ngày cuối tháng 7, con giáp tuổi Mùi có đường tài lộc sáng chói, được nhiều thành công to nhỏ trong sự nghiệp và cuộc sống cũng sung túc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu mạnh mẽ, năng động, và có trách nhiệm trong công việc, khi làm việc hay sống thì cũng độc lập và chủ động. Cộng với đó, người tuổi Dậu càng thêm khởi sắc trong công việc như: nhận được nhiệm vụ, chức vụ mới, được khen thưởng, tìm được việc...

Không chỉ vậy, người tuổi Dậu cũng rước thêm vận đào hoa vào người. Độc thân bao lâu thì cũng có khả năng được tỏ tình, gặp ý trung nhân. Bước sang 10 ngày cuối tháng 7, con giáp tuổi Dậu sẽ có quý nhân trao cơ hội làm ăn, tiền bạc đầy túi, cứ thế tiến tới làm ăn.

Vào 10 ngày cuối tháng 7, Cát tinh trợ lực, vận may tìm đến, 3 con giáp lương duyên mỹ mãn, tiền bạc đủ đầy, tiêu xài thả ga - Ảnh 3
Bước sang 10 ngày cuối tháng 7, con giáp tuổi Dậu sẽ có quý nhân trao cơ hội làm ăn, tiền bạc đầy túi, cứ thế tiến tới làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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