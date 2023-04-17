Vận thế của những con giáp này thay đổi chóng mặt, một bước lên tiên, thành Rồng thành Phượng chỉ trong 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 17/04/2023 10:35

Tử vi dự đoán được rằng trong vòng 2 ngày tới 3 con giáp này sẽ cực kỳ may mắn và thuận lợi trong mọi chuyện do được Thần Tài chiếu cố.

Tuổi Sửu

Vận thế của những con giáp này thay đổi chóng mặt, một bước lên tiên, thành Rồng thành Phượng chỉ trong 2 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài chính của con giáp may mắn trong vòng 2 ngày tới cũng khởi sắc rực rỡ, thậm chí có người giàu lên nhanh chóng chỉ nhờ vào may mắn. Tuy nhiên, hãy có cách sử dụng tiền bạc hợp lý để khiến tiền tiếp tục sinh sôi nảy nở.

Bạn nhận được khoản tiền thưởng nóng, tiền hoa hồng nhờ những thành tích tốt trong công việc. Đáng mừng hơn, bạn còn khẳng định được vị thế của mình trong tập thể.

Tuổi Hợi

Do người tuổi Hợi ăn ở hiền lành lại tốt tính hay giúp đỡ người khác nên luôn được Thần Tài chiếu cố, dù họ làm việc gì cũng được ưu ái giúp đỡ, thành công hanh thông, mọi sự đều tùy duyên mà đạt thành như ý muốn. Đặc biệt trong vòng 2 ngày tới nhờ được hưởng phúc phần may mắn nên làm việc gì cũng thành công cả.Hai ngày cuối tuần này phải nói là đặc biệt tốt đối với người tuổi Hợi, nên ai cầm tinh con giáp này nhớ tranh thủ thực hiện kế hoạch trong 2 ngày nghĩ nhé. Dự báo được rằng 2 ngày cuối tuần này người tuổi Hợi sẽ cực kì dư dả trong chuyện tiền bạc, sự nghiệp, đặc biệt là chuyện tình duyên khởi sắc nên bạn nào còn độc thân nhớ tận dụng cơ hội để tỏ tình đi nhé.

Người cầm tinh con giáp này thường có tính tình trầm lắng, họ an phận, bằng lòng với hiện tại và không thích một cuộc sống bon chen, xô bồ. Do vậy đôi khi họ cảm thấy bình yên, tự tại. Nhưng đây cũng là nhược điểm khiến con giáp này bỏ qua nhiều cơ hội lớn trong sự nghiệp.Thế nên cuối tuần này bạn nên nắm bắt cơ hội của mình nhé.Thời gian tới, người tuổi Hợi nhận được sự tương trợ của Lưu niên đại vận nên sẽ gặt hái được nhiều thành công. Hai ngày cuối tuần này người tuổi này sẽ luôn có tiền rủng rỉnh trong túi, sự nghiệp hanh thông.

Tuổi Mão

Vận thế của những con giáp này thay đổi chóng mặt, một bước lên tiên, thành Rồng thành Phượng chỉ trong 2 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão nổi tiếng khéo léo, biết cách ứng xử và ít khi làm mất lòng người khác. Họ nhẹ nhàng và tinh tế đến mức những người lần đầu gặp mặt đều muốn kết giao, gửi gắm tâm sự.

Vận trình của người tuổi Mão lúc thăng lúc trầm, lúc tiền bạc dư dả, khi lại túng thiếu, phải cân do đong đếm khá nhiều. Dù vậy, họ luôn giữ được sự lạc quan và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn.

Trong vòng 2 ngày tới, người tuổi Mão làm ăn khấm khá, lộc lá đổ về, tiền bạc tăng lên chóng mặt trong tài khoản. Số tiền kiếm được ngày càng nhiều khi những dự án kinh doanh của họ ngày càng được mở rộng.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi ngày 26/4: Thìn lộc phát tài to, Dậu tình yêu trắc trở, Mùi vượt ải khó khăn tài chính

Tử vi ngày 26/4: Thìn lộc phát tài to, Dậu tình yêu trắc trở, Mùi vượt ải khó khăn tài chính

Tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày 26/4 cho thấy người tuổi Thìn có lộc tài vận; người tuổi Dậu dễ gặp biến cố trong chuyện tình cảm; tuổi Mùi có người phù trợ nên vượt qua giai đoạn khó khăn tài chính.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 3 con giáp Tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 52 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Con khóc ngằn ngặt lúc 1 giờ sáng, nhờ vậy tôi phát hiện chuyện động trời của chồng

Con khóc ngằn ngặt lúc 1 giờ sáng, nhờ vậy tôi phát hiện chuyện động trời của chồng

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui