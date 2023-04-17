Tử vi ngày 26/4: Thìn lộc phát tài to, Dậu tình yêu trắc trở, Mùi vượt ải khó khăn tài chính

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Thìn sở hữu chỉ số thông minh và chỉ số trí tuệ cảm xúc rất cao. Con giáp này có nhiều thế mạnh hơn là khuyết điểm.

Vào ngày 26/4, người tuổi Thìn được dự báo sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao về tài lộc trong tháng 4. Họ có những thay đổi lớn trong sự nghiệp. Có thể con giáp này sẽ thay đổi công việc hoặc có sự thăng tiến lớn trong công việc hiện tại.

Họ được biết với tính cách ngay thẳng, không thích vòng vo. Đôi khi, người tuổi này tỏ ra khá bảo thủ, cứng đầu. Người tuổi Này dũng cảm, độ lượng, được nhiều người yêu quý.

Trong khi đó, người ấp ủ ý tưởng kinh doanh có thể sẽ bắt đầu khởi nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn, công việc của họ sẽ đạt được những thành quả nhất định.

Tuổi Dậu

Chính Quan trợ vận giúp Dậu lấy lại may mắn trong công việc. Bạn nào có ý định xin việc, thăng chức, tăng lương thì nên làm càng sớm càng tốt. Nhiều người sẽ được giao cho đảm nhận nhiệm vụ quan trọng trong tuần tới đây.

Ngày 26/4 này tuổi Dậu dễ gặp biến cố trong tình cảm, rất nhiều mệt mỏi, áp lực mà nếu không chuẩn bị sẵn tinh thần thì có chút hoang mang. Ảnh minh họa

Nhưng đường tiền bạc lại không như ý vì vướng phải Tương Hình cục. Bản mệnh là con giáp hay lo xa, nghĩ ngợi nhiều, có những chuyện bé như kiến cũng xé ra to. Cứ gặp chuyện liên quan đến tiền thì nên cẩn thận giải quyết, đâu còn có đó, đừng nổi nóng đùng đùng lên.

Ngày 26/4 này tuổi Dậu dễ gặp biến cố trong tình cảm, rất nhiều mệt mỏi, áp lực mà nếu không chuẩn bị sẵn tinh thần thì có chút hoang mang. Tốt nhất là cho bản thân thời gian nghỉ ngơi hợp lý, nếu không thì rất khó thoát khỏi nỗi buồn hiện tại nhé Dậu.

Tuổi Mùi

Hôm nay vướng phải Thương Quan nên Mùi làm công việc gì cũng nên cẩn thận. Một điều nhịn chín điều lành, đừng cố tranh cãi với những người quyền cao hơn mình. Bạn cũng nên tránh xa những kẻ làm ăn lươn lẹo, trơ tráo, hay nhập nhằng kẻo có ngày dính thị phi.

Ngày 26/4 tuổi Mùi có có Lục Hợp cục nâng đỡ nên Mùi không bị hao tài tốn của. Ảnh minh họa

Cũng may là có Lục Hợp cục nâng đỡ nên Mùi không bị hao tài tốn của. Không chỉ công việc chính mới đem lại thu nhập, mà nghề tay trái còn mang về nguồn thu lớn cho con giáp này. Chịu khó thì sẽ có tiền, bạn quan niệm mình tự làm tự ăn, không thèm ăn bám ai.

Mộc Thổ tương khắc cho biết tuổi này là người coi trọng nghĩa khí, sống sòng phẳng nhưng hay bị bạn bè chơi đểu. Khi cần thiết con giáp này hãy mạnh dạn nói lên quan điểm của mình, để cho người khác biết bạn đâu phải người yếu đuối muốn làm gì thì làm.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm và tham khảo.