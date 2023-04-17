Tử vi ngày 26/4: Thìn lộc phát tài to, Dậu tình yêu trắc trở, Mùi vượt ải khó khăn tài chính

Tâm linh - Tử vi 17/04/2023 10:28

Tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày 26/4 cho thấy người tuổi Thìn có lộc tài vận; người tuổi Dậu dễ gặp biến cố trong chuyện tình cảm; tuổi Mùi có người phù trợ nên vượt qua giai đoạn khó khăn tài chính.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn sở hữu chỉ số thông minh và chỉ số trí tuệ cảm xúc rất cao. Con giáp này có nhiều thế mạnh hơn là khuyết điểm.

Họ được biết với tính cách ngay thẳng, không thích vòng vo. Đôi khi, người tuổi này tỏ ra khá bảo thủ, cứng đầu. Người tuổi Này dũng cảm, độ lượng, được nhiều người yêu quý.

Tử vi ngày 26/4: Thìn lộc phát tài to, Dậu tình yêu trắc trở, Mùi vượt ải khó khăn tài chính - Ảnh 1
Vào ngày 26/4, người tuổi Thìn được dự báo sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao về tài lộc trong tháng 4. Ảnh minh họa

Vào ngày 26/4, người tuổi Thìn được dự báo sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao về tài lộc trong tháng 4. Họ có những thay đổi lớn trong sự nghiệp. Có thể con giáp này sẽ thay đổi công việc hoặc có sự thăng tiến lớn trong công việc hiện tại.

Trong khi đó, người ấp ủ ý tưởng kinh doanh có thể sẽ bắt đầu khởi nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn, công việc của họ sẽ đạt được những thành quả nhất định.

Tuổi Dậu

Chính Quan trợ vận giúp Dậu lấy lại may mắn trong công việc. Bạn nào có ý định xin việc, thăng chức, tăng lương thì nên làm càng sớm càng tốt. Nhiều người sẽ được giao cho đảm nhận nhiệm vụ quan trọng trong tuần tới đây.

Tử vi ngày 26/4: Thìn lộc phát tài to, Dậu tình yêu trắc trở, Mùi vượt ải khó khăn tài chính - Ảnh 2
Ngày 26/4 này tuổi Dậu dễ gặp biến cố trong tình cảm, rất nhiều mệt mỏi, áp lực mà nếu không chuẩn bị sẵn tinh thần thì có chút hoang mang. Ảnh minh họa

Nhưng đường tiền bạc lại không như ý vì vướng phải Tương Hình cục. Bản mệnh là con giáp hay lo xa, nghĩ ngợi nhiều, có những chuyện bé như kiến cũng xé ra to. Cứ gặp chuyện liên quan đến tiền thì nên cẩn thận giải quyết, đâu còn có đó, đừng nổi nóng đùng đùng lên.

Ngày 26/4 này tuổi Dậu dễ gặp biến cố trong tình cảm, rất nhiều mệt mỏi, áp lực mà nếu không chuẩn bị sẵn tinh thần thì có chút hoang mang. Tốt nhất là cho bản thân thời gian nghỉ ngơi hợp lý, nếu không thì rất khó thoát khỏi nỗi buồn hiện tại nhé Dậu. 

Tuổi Mùi

Hôm nay vướng phải Thương Quan nên Mùi làm công việc gì cũng nên cẩn thận. Một điều nhịn chín điều lành, đừng cố tranh cãi với những người quyền cao hơn mình. Bạn cũng nên tránh xa những kẻ làm ăn lươn lẹo, trơ tráo, hay nhập nhằng kẻo có ngày dính thị phi.

Tử vi ngày 26/4: Thìn lộc phát tài to, Dậu tình yêu trắc trở, Mùi vượt ải khó khăn tài chính - Ảnh 3
Ngày 26/4 tuổi Mùi có có Lục Hợp cục nâng đỡ nên Mùi không bị hao tài tốn của. Ảnh minh họa

Cũng may là có Lục Hợp cục nâng đỡ nên Mùi không bị hao tài tốn của. Không chỉ công việc chính mới đem lại thu nhập, mà nghề tay trái còn mang về nguồn thu lớn cho con giáp này. Chịu khó thì sẽ có tiền, bạn quan niệm mình tự làm tự ăn, không thèm ăn bám ai.

Mộc Thổ tương khắc cho biết tuổi này là người coi trọng nghĩa khí, sống sòng phẳng nhưng hay bị bạn bè chơi đểu. Khi cần thiết con giáp này hãy mạnh dạn nói lên quan điểm của mình, để cho người khác biết bạn đâu phải người yếu đuối muốn làm gì thì làm.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm và tham khảo. 

Đúng ngày 18/4 vào lúc 18h40 phút, 3 con giáp nhận được cơ hội LÀM GIÀU hiếm có khó tìm

Đúng ngày 18/4 vào lúc 18h40 phút, 3 con giáp nhận được cơ hội LÀM GIÀU hiếm có khó tìm

Vào ngày 18/4, giờ lành đã điểm, 3 con giáp này sẽ nhận được cơ hội phát tài kinh doanh tấn lộc đã trông chờ bấy lâu nay.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tử vi con giáp bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 40 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Con khóc ngằn ngặt lúc 1 giờ sáng, nhờ vậy tôi phát hiện chuyện động trời của chồng

Con khóc ngằn ngặt lúc 1 giờ sáng, nhờ vậy tôi phát hiện chuyện động trời của chồng

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui