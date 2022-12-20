Vận may bùng nổ từ 19h ngày 20/12: 3 con giáp mau mau mua rương chứa vàng, thiện kim về ngập lối, làm gì cũng hái ra tiền

Từ 19h tối ngày 20/12 là thời điểm người tuổi Thân “chạy nước rút” để hoàn thành những mục tiêu mới. Con giáp này sẽ tập trung tối đa vào công việc và cải thiện tài chính. Tam hợp Thân – Tý – Thìn tiếp tục mang tới vận khí cát lành cho những chú khỉ. Người tuổi Thân sẽ có sự bứt phá ngoạn mục về cả sự nghiệp và tiền tài trong thời gian này.

Về vận trình công danh, người tuổi Thân thăng tiến thuận lợi. Đường quan lộ rộng mở vô cùng, con giáp này suôn sẻ thăng chức tăng lương. Dù có đối thủ cạnh tranh, con giáp này cũng chiến thắng bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Không những thế, nhờ Cát Tinh cao chiếu, Thân còn may mắn phát tài.

Bản mệnh của người tuổi này cho thấy sự tăng trưởng đáng kể về mặt tài chính. Điểm sáng lớn nhất là thu nhập tới từ các công việc phụ. Các khoản thu đổ về dồn dập làm người tuổi Thân càng sung túc, giàu sang. Bạn còn được hoàn trả một món nợ lớn, khiến tài khoản tăng dư chóng mặt.

Tuổi Dần

Con giáp tuổi Dần gặp được nhiều may mắn trên nhiều phương diện từ 19h tối ngày 20/12. Bản mệnh có thể sẽ được quý nhân trợ giúp khá nhiều, đừng từ chối sự giúp đỡ của quý nhân mà hãy nắm chắc cơ hội khi có xuất hiện trước mắt nhé.

Trên phương diện sự nghiệp con giáp này hoàn toàn có thể giải quyết ổn thỏa những nhiệm vụ được giao dù có “khó nhằn” đến đâu. Đó là nhờ ý chí và quyết tâm cao độ đối với mục tiêu của bản mệnh. Tài lộc vượng cho thấy con giáp này có thu nhập chính và thu nhập phụ cùng gia tăng.

Thêm nữa, người làm kinh doanh sẽ gặp nhiều thuận lợi trong chuyện buôn bán vào giữa tháng, có nhiều cơ hội thu tài lộc về tay.

Tuổi Mùi

Thiên Tài nhập cục cho thấy hôm nay là ngày may mắn về phương diện tài chính với người tuổi Mùi. Bản mệnh được giúp đỡ khá nhiều trong chuyện làm ăn, hợp tác với những đối tác và khách hàng rất đáng tin cậy. Cũng bởi trước đó bạn rất chú trọng xây dựng mối quan hệ nên giờ là lúc thu về thành quả.

Song về phần công việc có thể gặp chút khó khăn, con giáp này dễ dao động và lung lay trước quá nhiều ý kiến khác nhau. Mặc dù bạn hiểu rõ điều mình làm và quyết tâm rất lớn nhưng vì thiếu kiên định nên khó lòng tập trung tiến về phía trước, cũng tốn nhiều thời gian hơn dự định.

Hỏa sinh Thổ nên vận trình tình cảm của con giáp này đang tăng tiến không ngừng. Có lẽ hôm nay tình yêu sẽ mỉm cười với bạn và trao cho bạn cơ hội để có được hạnh phúc, được yêu thương mà không cần phải ghen tị với các cặp đôi khác nữa.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.