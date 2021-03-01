Vận hạn bủa vây 12 con giáp tháng 3/2021: Ngọ tiền bạc ly tán, Thìn công việc bế tắc, Tý - Tỵ tiểu nhân ám phá

Có thể do khúc trắc nào đó không được giải quyết từ trước nên kẻ xấu mang nặng hận thù, quyết tâm làm điều xấu để ảnh hưởng đến con đường làm ăn của bạn. Do đó, Tý cần hết sức thận trọng. Trong công việc, Tý nên tìm những trợ giúp tin cậy nhưng không nên tuyệt đối tin một người nào đó mà giao nhiều trọng trách cho họ.

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tý bước sang năm Tân Sửu cần hết sức cẩn thận trong công việc làm ăn, bởi có khả năng sẽ gặp phải kẻ tiểu nhân, mang âm mưu phản lại họ.

Nếu khắc phục được điều này, tháng ba này là một tháng vô cùng thành công với những người tuổi Tý.

Đồng thời, Tý cũng không nên tự huyễn hoặc, quá tự tin vào bản thân sẽ dễ có các quyết định sai lầm khiến công việc bị ảnh hưởng.

Vận hạn của tuổi Sửu tháng 3/2021: Cẩn thận về tiền bạc

Sửu phải chi tiêu nhiều trong tháng này, có thể do hiếu hỉ, hội hè, liên hoan... khiến tiền bạc bị phân tán không đọng lại được.

Trong tháng này, bạn cũng sẽ nhận được vài lời hỏi vay tiền, tuy nhiên để chắc chắc nhất, nếu thấy người đó thực sự đáng tin cậy thì bạn hãy cho vay. Số tiền ít thì không sao, nếu số tiền nhiều cần có giấy viết chặt chẽ và cam kết ngày trả rõ ràng.

Khi đứng trước cơ hội đầu tư kinh doanh, Sửu phải cân nhắc cẩn thận, tránh vội vã quyết định kẻo “tiền mất tật mang”, cả năm khó khăn vất vả.

Vận hạn của tuổi Dần tháng 3/2021: Sức khỏe bất ổn

Theo tử vi ngày mới, ngay trong những ngày đầu tháng Ba, con giáp này sẽ gặp vấn đề về sức khỏe, có thể là một loại bệnh cũ đã khỏi nay gặp tác nhân nào đó trở lại.

Do đó, nếu có chút bất ổn về sức khỏe, bạn hãy đi gặp ngay bác sĩ, sau đó tuân thủ đúng theo phác đồ điều trị, đồng thời giữ tinh thần lạc quan vui vẻ, khi đó bệnh tật sẽ nhanh chóng rút lui.



Dần hãy lạc quan vượt qua thử thách - Ảnh minh họa: Internet

Dần cũng nên cố gắng để ý chăm sóc sức khỏe hàng ngày như chú trọng ăn uống, dùng thuốc bổ, chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao để tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Vận hạn của tuổi Mão tháng 3/2021: Gặp chuyện buồn trong tình cảm

Mão đang phải đối mặt với nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm.

Với một số cặp đôi, những câu chuyện hiểu lầm không được giải quyết thấu đáo đang khiến cho mối quan hệ hai người bị rạn nứt mà không tìm được cách hàn gắn. Vì vậy, tình cảm của họ ngày càng lạnh nhạt và xa cách hơn.

Nếu hai người thực sự còn tình cảm với nhau thì bạn nên chủ động làm lành. Còn nếu đã hết yêu thương nhau thì nên dứt khoát để mỗi người đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Chuyện tình cảm cũng không thể vội vàng nên bạn hãy bình tĩnh để tránh vấp váp nhé.

Xem vận hạn 12 con giáp tháng 3/2021 cũng cho thấy, những người Tỵ đang có đôi có cặp hạnh phúc thì hãy cố gắng vun vén, hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn, đừng vì cái tôi nhỏ nhặt mà đánh mất đi tình yêu của mình.

Vận hạn của tuổi Thìn tháng 3/2021: Công việc bế tắc

Tử vi 12 con giáp cho hay, nếu không tỉnh táo, gấp rút nhanh chóng hoàn tất các công việc của năm cũ dồn lại, trong tháng Ba này, công việc của Thìn sẽ rơi vào bế tắc toàn bộ.

Việc cũ chưa xong, việc mới dồn đến, khiến con giáp này loay hoay xoay sở, chật vật để tìm lối thoát.

Thìn hãy bình tĩnh gỡ từng nút thắt một. Một mình làm không xong, nên bạn cũng cần sự hỗ trợ từ người khác, những người tin cẩn và trung thực. Đây cũng giai đoạn Thìn nên nhìn nhận lại sự nghiệp, nếu thấy không phù hợp hãy tìm hướng rẽ mới tốt hơn vơi bản thân.

Thìn gặp bế tắc trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Vận hạn của tuổi Tỵ tháng 3/2021: Đối mặt với tranh chấp

Ngay từ đầu nếu không rõ ràng trong các hợp đồng của dự án làm ăn, tháng Ba này, Tỵ sẽ rơi vào hạn thị phi tranh chấp. Đôi khi chỉ là chuyện nhỏ nhưng do mâu thuẫn lớn thì cũng bị xé ra to, thậm chí còn có đơn kiện cáo. Vì vậy Tỵ cần khéo léo giải quyết nếu không muốn liên quan đến pháp luật.

Thái độ của bạn khi giải quyết các tranh chấp này cũng hết sức quan trọng, Tỵ phải làm sao để mọi người nể phục bạn, đồng thời khiến cho kẻ tiểu nhân phải xấu hổ mà tìm đường rút lui.

Vận hạn của tuổi Ngọ tháng 3/2021: Hao tiền tốn của

Tuổi Ngọ được dự đoán có một tháng Ba hao tiền hao lộc, tiền bạc không cánh mà bay, làm đâu hết đó, tiền cầm chưa ấm tay lại đã tiêu tán đi hết. Ngọ nên xem lại các kế hoạch chi tiêu, tránh hoang phí, tiêu tiền vung tay quá trán, lãng phí tiền bạc.

Rất nhiều lời mời làm ăn đến với Ngọ trong tháng Ba này, tuy nhiên Ngọ không được vội vàng xuống tiền hùn vốn. Bạn cần điều tra thông tin, tìm hiểu kỹ càng trước khi quyết định đầu tư.

Ngọ cũng nên mở rộng các quan hệ xã giao, không nên sống khép kín, thu mình, qua đó sẽ tìm được mối làm ăn tốt giúp tài lộc hanh thông.

Ngọ không nên sống khép kín - Ảnh minh họa: Internet

Vận hạn của tuổi Mùi tháng 3/2021: Rắc rối trong công việc

Công việc được dự đoán có khó khăn, ứ trệ, gây cản trở cho con giáp này. Là con giáp nhanh nhẹn, thông minh, nhưng người tính không bằng trời tính, công việc của Mùi hoàn toàn rơi vào bế tắc, tiến không được, lùi không xong, chỉ biết đứng im chờ đợi.

Do đó, Mùi nhân cơ hội này, hãy xem xét lại bản thân, tự tìm xem mình đã sai sót chỗ nào, từ đó học hỏi để khắc phục những hạn chế, thiếu sót để những sai lầm trên không bao giờ xảy ra nữa.

Vận hạn của tuổi Thân tháng 3/2021: Cẩn thận có người lừa gạt

Tử vi ngày mới cho hay, vào giữa tháng Ba, Thân sẽ gặp chuyện không hay khi bị người xấu lừa gạt. Thân vốn là con giáp thật thà dễ tin người nên rất dễ cho người khác vay mượn tiền nong. Do đó, để tránh vận hạn trong tháng 3/2021 này, Thân phải hết sức cảnh giác.

Tốt nhất, bạn nên hạn chế việc vay mượn tiền nong. Nếu cho ai đó vay tiền, bạn phải tìm hiểu thật kỹ lưỡng, tránh nhẹ dạ cả tin, mới chỉ nghe vài lời than vãn đã chuyển tiền ngay cho họ.

Vận hạn của tuổi Dậu tháng 3/2021: Chuyện tình cảm sứt mẻ

Tháng Ba này, Dậu sẽ phải đổi mặt với chuyện tình cảm bị rạn nứt, đứng trước nguy cơ tan vỡ theo dự báo từ tử vi 12 con giáp năm Tân Sửu 2021. Có thể hai người sẽ liên tục rơi vào những cãi nhau, giận hờn, khiến Dậu không thể vui được, có muốn níu kéo lại cũng không xong.

Tốt nhất, Dậu nên thẳng thắn nói chuyện với “nửa kia của mình”, nếu có khó khăn gì hai người nên cùng giải quyết bàn bạc để vượt, không nên để chuyện bé xe ra to. Còn nếu không được, thì hai người nên dứt khoát chia tay.

Vận hạn của tuổi Tuất tháng 3/2021: Thận trọng sức khỏe

Tuất đừng vì những bận bịu của công việc mà quên đi sự quan tâm đến sức khỏe của mình. Có khả năng cao, con giáp này sẽ vướng phải các căn bệnh liên quan đến xương khớp, đau chân, đau tay… khiến việc đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến công việc.

Do đó, những người tuổi Tuất đừng bao giờ chủ quan với sức khỏe của mình. Một người bình thường dù mạnh khỏe thế nào cũng không tránh khỏi nhiều căn bệnh âm thầm tiến triển bên trong, nên bạn hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn.

Yêu thương bản thân chính là điều quan trọng nhất mà Tuất cần ghi nhớ.

Hợi cẩn thận chuyện đi lại - Ảnh minh họa: Internet

Vận hạn của tuổi Hợi tháng 3/2021: Cẩn thận đi lại

Tử vi 12 con giáp cho biết, tuổi Hợi cần tránh đi xa để đề phòng bất trắc có thể xảy ra. Tốt nhất, con giáp này hạn chế đi lại nhiều, tránh xe cộ ách tắc.

Ngay cả khi đi đường gần, Tuất cần hạn chế hơi men, đi đứng cẩn thận, nhìn trước ngó sau, không bao giờ vội vàng, hấp tấp.

Trên đây là vận hạn 12 con giáp tháng 3/2021 dương lịch, các bạn cần xem trước để phòng các bất trắc có thể xảy ra, đồng thời có cách ứng phó phù hợp.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.