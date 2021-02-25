Đúng 6 giờ ngày Rằm tháng Giêng, 3 con giáp sau được bề trên chiếu cố, THẦN TÀI TRÚT LỘC, may mắn bất ngờ

Tử vi hàng ngày cho biết, vận đen đeo bám con giáp này dai dẳng cả năm cũ qua giờ chính thức cuốn chiếu ra đi, nhường chỗ cho may mắn tốt lành tìm đến.

Nhiều ít với mỗi người có thể khác nhau nhưng các bạn tuổi Dần có thể yên tâm bởi ai cũng có phúc phần của mình. Vì vậy, các bạn hãy tranh thủ đón nhận nhé.

Theo tử vi 12 con giáp, vào buổi sáng ngày Rằm tháng Giêng, khi âm dương, đất trời hòa hợp làm một, những lời cầu nguyện của con giáp này sẽ đến tai thần linh. Các bậc bề trên rủ lòng thương sẽ mở kho tài lộc cho họ.

Tuổi Sửu

Đây là con giáp được dự đoán vô cùng giàu có bắt đầu từ ngày Rằm tháng Giêng này. Thần Tài bất ngờ tìm đến gõ cửa khiến công việc làm ăn của họ trôi chảy, tốt đẹp. Tiền bạc cũng vì vậy bỗng nhiên rơi trúng đầu khiến họ chỉ cần ngồi nhà tận hưởng.



Sửu thuận lợi, hanh thông trong ngày Rằm tháng Giêng- Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Tân Sửu cho hay, vận may về tiền bạc với con giáp này còn kéo dài tới hết năm nay, càng về cuối năm Thần Tài lại càng hào phóng hơn với họ, khiến két chật vàng, số dư tài khoản vài con số khiến Sửu đếm mỏi mắt.

Để giữ mãi vận may này, những người tuổi Sửu nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, sống hòa đồng thân thiện với mọi người, từ giữ tâm trạng vui vẻ và phấn chấn hơn, có thể "hấp dẫn" tài lộc.

Tuổi Tý

Sự hài hước, vui vẻ của người tuổi Tý khiến họ làm việc gì cũng trót lọt, được nhiều người quý mến. May mắn vì vậy luôn mỉm cười với họ, tiền hết tức khắc lại có, đi đâu cũng được quý nhân phù trợ khiến công việc hanh thông, thuận lợi, không có khó khăn nào có thể buộc chân được họ.

Sau một năm nhiều vất vả, thì từ giờ trở đi, con giáp này chính thức bước vào thời vận mới, tiền bạc dư dả, có của ăn của để, mua nhà mua xe dễ dàng. Tử vi hàng ngày cho thấy, từ Rằm tháng Giêng trở đi, chuyện tình cảm cũng lên hương bởi họ sẽ chính thức tìm được “nửa kia” của mình. Nếu đã có gia đình, gia cảnh vô cùng hòa thuận ấm êm, hạnh phúc bền lâu.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho bạn đọc.