Vận hạn 12 con giáp ngày 3/11/2023: Dần gặp nhiều vật cản, Mão tài lộc xáo trộn, Tý công việc không may mắn

Tâm linh - Tử vi 02/11/2023 17:05

Theo tử vi ngày mới 3/11/2023, 3 con giáp sau có vận trình không mấy suôn sẻ, có thể đối diện với nhiều khó khăn.

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 3/11/2023, tuổi Dần, bản mệnh có xu hướng tiêu cực hơn trong việc đánh giá vấn đề. Thời gian này không phù hợp cho việc phân tích, hãy tách mình ra khỏi công việc để được nghỉ ngơi.

Trong ngày này, tuổi Dần cũng dễ mắc sai lầm từ những điều nhỏ nhất. Do vậy, con giáp này cần cẩn thận xem đi xem lại công việc khi hoàn thành. Nhất là những việc liên quan tài chính.

Về mặt tình cảm, có thể có chút trục trặc, nửa kia dường như đang hiểu lầm và chờ đợi bản mệnh làm sáng rõ một chuyện đã xảy ra từ rất lâu. Bản mệnh nên thẳng thắn đối diện, sự chân thành sẽ giúp mọi chuyện trở nên đơn giản hơn.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Vận hạn 12 con giáp ngày 3/11/2023: Dần gặp nhiều vật cản, Mão tài lộc xáo trộn, Tý công việc không may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Bước sang ngày 3/11/2023, người tuổi Mão sẽ phải đối mặt với nhiều thay đổi, điều này khiến bạn hoang mang không biết xoay chuyển tình huống như thế nào.

Thời gian này, bạn bị hao tiền tốn của, công việc lại không như ý làm bạn thực sự chênh vênh. Bạn còn tưởng dự án này là cơ hội thăng tiến nhưng không ngờ lại hỏng trong gang tấc vì người khác chen vào.

Đồng nghiệp mâu thuẫn, người bạn tri kỉ cũng hiểu lầm bạn vì chuyện này. Mất tiền, mất bạn làm cho tuổi Mão thực sự sa sút tinh thần, sức khỏe đi xuống.

Đây là thời điểm không hợp để đầu tư vốn làm ăn kinh doanh dù dưới bất cứ hình thức nào. Cứ đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe đi nhé. Cố gắng chăm sóc bản thân mình thật nhiều, đừng để sai một li đi một dặm, mất việc mất tất cả.

Vận hạn 12 con giáp ngày 3/11/2023: Dần gặp nhiều vật cản, Mão tài lộc xáo trộn, Tý công việc không may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày 3/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý luôn thận trọng trong cách làm việc, để ý công việc trước và sau.  

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay trong giờ làm việc bạn rất thận trọng, tỉ mỉ trong từng khâu.  

Tình cảm: Người tuổi Tý trong tình yêu luôn biết cách chiều lòng đối phương. 

Tài lộc: Lo lắng chuyện kinh tế, thiếu tiền khi trang trải cho cuộc sống cá nhân. 

Sức khoẻ: Làm việc quá sức, cơ thể suy nhược nhẹ.

Vận hạn 12 con giáp ngày 3/11/2023: Dần gặp nhiều vật cản, Mão tài lộc xáo trộn, Tý công việc không may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo tử vi ngày 3/11/2023, 3 con giáp này công việc đang trên đà thuận lợi, vận tài lộc cũng may mắn không ngừng.

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