Vận đỏ trong 3 ngày tới (23/12-24/12), 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng, cuộc sống 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 09:15

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng, cuộc sống 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng đầy túi 3 ngày tới.

Tuổi Tý

Trong 3 ngày tới, người tuổi Tý sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, sự công nhận từ lãnh đạo sẽ khiến niềm đam mê công việc của bạn càng dâng cao, hơn nữa bạn rất giỏi giao tiếp với mọi người nên sự hợp tác giữa các phòng ban rất suôn sẻ. Tài lộc trong thời gian tới sẽ được phản ánh trong lĩnh vực kinh doanh bên lề, tích cực hơn nữa sẽ giàu to.

Đáng mừng hơn, dù thời điểm này bạn khá bận rộn nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới tình cảm cá nhân mà ngược lại, mối quan hệ giữa bạn và người ấy còn được củng cố thắm thiết hơn. Còn với những người độc thân, con giáp may mắn có thể thông qua mối quan hệ trong công việc tìm được nửa kia cho mình.

Vận đỏ trong 3 ngày tới (23/12-24/12), 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng, cuộc sống 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng đầy túi - Ảnh 1
Trong 3 ngày tới, người tuổi Tý sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, sự công nhận từ lãnh đạo sẽ khiến niềm đam mê công việc của bạn càng dâng cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp của tuổi Thân sẽ có nhiều hoài bão. Bạn đã vẽ ra cho mình bức trăng tổng thể công việc trong tương lai. Điều này sẽ giúp bạn hoạch định được những mục tiêu và phấn đấu để đạt được. Con giáp này có nhiều nguồn thu mới từ những dự án bên ngoài nên không cần lo lắng về tiền bạc. 

Vận trình tình duyên hạnh phúc. Con giáp này may mắn khi có người luôn hết lòng yêu thương. Quan trọng hơn, họ nhìn ra được điểm yếu của bạn và có những tác động tích cực để bạn tốt hơn mỗi ngày.

Vận đỏ trong 3 ngày tới (23/12-24/12), 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng, cuộc sống 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng đầy túi - Ảnh 2
Sự nghiệp của tuổi Thân sẽ có nhiều hoài bão - minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Tài đem tới tin vui về tài lộc cho người tuổi Ngọ trong 3 ngày tới. Người chăm chỉ với các công việc làm thêm nhận được sự tin tưởng của đối tác, đem về khoản tiền tương xứng với công sức đã bỏ ra. Bạn có động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa. Một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào may mắn của mình.

Trong chuyện tình cảm, những bạn còn độc thân có thể gặp người mình thích trong thời gian tới. Do đó, bạn nên nắm bắt thời gian bên nhau này để tìm hiểu sâu hơn. Bạn muốn ở bên người ấy không muốn rời đi, nhưng khi đôi bên còn chưa quá thân thiết thì bạn nên giữ một khoảng cách thích hợp.

Vận đỏ trong 3 ngày tới (23/12-24/12), 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng, cuộc sống 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng đầy túi - Ảnh 3
Thiên Tài đem tới tin vui về tài lộc cho người tuổi Ngọ trong 3 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mai, thứ Năm 22/12/2022, 3 con giáp được thần Tài mách nước làm giàu, tha hồ đút tiền vào túi, công việc suôn sẻ trăm bề

Tử vi ngày mai, thứ Năm 22/12/2022, 3 con giáp được thần Tài mách nước làm giàu, tha hồ đút tiền vào túi, công việc suôn sẻ trăm bề

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây được thần Tài mách nước làm giàu, tha hồ đút tiền vào túi, công việc suôn sẻ trăm bề vào đúng ngày 22/12/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào