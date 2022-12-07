Vận đỏ như son vào tháng 12, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 15:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc vào tháng 12.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ trở nên thông thuận, không có trắc trở vào tháng 12 này. Con đường “thăng quan tiến chức” của bản mệnh cũng ngày càng rộng mở nhờ có được sự tín nhiệm của cấp trên. Tài lộc của bản mệnh cũng sẽ ngày càng vượng sắc khi nhận được khoản tiền bất ngờ từ việc trúng số, tiền thưởng. 

Bên cạnh đó, chuyện tình duyên của con giáp may mắn này cũng tốt đẹp và suôn sẻ hơn. Những người đã có mảnh tình vắt vai sẽ có mối quan hệ bền lâu với người ấy. Người độc thân sẽ dễ có cơ hội gặp được ý trung nhân ngay.

Vận đỏ như son vào tháng 12, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc - Ảnh 1
Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ trở nên thông thuận, không có trắc trở vào tháng 12 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vào tháng 12, công việc của người tuổi Dậu diễn ra tương đối thoải mái và suôn sẻ. Với sự thích ứng linh hoạt, bản mệnh sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không gặp quá nhiều khó khăn cùng với quý nhân phù trợ nên mọi việc đều tiến triển dễ dàng. Con giáp này nhờ biết cách tiết kiệm, chi tiêu khôn khéo nên đã mang lại nguồn tích lũy đáng kể.  

Đường tình duyên không còn lận đận. Nếu như trước kia mỗi khi hẹn hò lại bị đối phương coi rẻ, thậm chí lừa gạt tình cảm lẫn vật chất thì từ giờ sẽ có người thật sự xứng đáng xuất hiện, người này sẽ yêu thương, quan tâm, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống với bạn.

Vận đỏ như son vào tháng 12, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc - Ảnh 2
Vào tháng 12, công việc của người tuổi Dậu diễn ra tương đối thoải mái và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ "thuận buồm xuôi gió" và hanh thông. Những người làm công ăn lương có thể được quý nhân trợ giúp và dễ dàng thăng quan tiến chức trong thời gian tới. Nhờ vậy mà tài lộc cũng sẽ khởi sắc và dồi dào hơn.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ nhanh chóng tìm được hạnh phúc. Đào hoa vượng giúp người độc thân nhanh chóng tìm được một nửa yêu thương. Các cặp đôi yêu nhau nhanh chóng bàn chuyện về chung một nhà.

Vận đỏ như son vào tháng 12, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ "thuận buồm xuôi gió" và hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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