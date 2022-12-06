LỘC PHÁT kể từ 11/11 âm lịch, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', tài lộc lên vù vù như diều gặp gió, ngồi im của nả tự tìm đến cửa

Tâm linh - Tử vi 06/12/2022 14:52

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây như 'chuột sa chĩnh gạo', tài lộc lên vù vù như diều gặp gió, ngồi im của nả tự tìm đến cửa kể từ ngày 11/11 âm lịch.

Tuổi Dần

Quý nhân trợ mệnh giúp người tuổi Dần sẽ hưởng trọn công danh bổng lộc của người tuổi này gặp nhiều may mắn. Bên cạnh đó, bản mệnh còn nỗ lực hết mình thì mới có được chỗ đứng. Dù là người làm công ăn lương hay làm nghề kinh doanh đều có khoản thu nhập khá cao, có thể chi trả cho cuộc sống hàng ngày của mình. 

Hơn nữa, vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên khá ngọt ngào và thăng hoa. Chuyện tình yêu lứa đôi có thể sẽ có nhiều điều đáng nói và những dự tính về tương lai sẽ sớm được thực hiện.

LỘC PHÁT kể từ 11/11 âm lịch, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', tài lộc lên vù vù như diều gặp gió, ngồi im của nả tự tìm đến cửa - Ảnh 1
Quý nhân trợ mệnh giúp người tuổi Dần sẽ hưởng trọn công danh bổng lộc của người tuổi này gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ sẽ đón nhận nhiều tin tốt lành và diễn ra hanh thông. Tinh thần làm việc không biết mệt, đồng thời sự chịu thương chịu khó của người tuổi này được cấp trên đánh giá rất cao. Song, nếu muốn vận tài lộc tăng trưởng nhanh chóng, tuổi này nên chịu khó khiêm tốn lắng nghe lời khuyên của người đi trước, đừng suy nghĩ linh tinh nhiều điều vô ích.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng không có sự thay đổi. Bản mệnh hiện đang cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ của mình. Người độc thân cũng nhanh chóng tìm thấy người thương nhờ đào hoa vượng.

LỘC PHÁT kể từ 11/11 âm lịch, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', tài lộc lên vù vù như diều gặp gió, ngồi im của nả tự tìm đến cửa - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Ngọ sẽ đón nhận nhiều tin tốt lành và diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con đường công danh của người tuổi Tuất sẽ diễn ra thuận lợi đủ đường kể từ ngày 11/11 âm lịch. Nhờ Thực Thần chở che mà người tuổi này có cơ hội bứt phát trên con đường sự nghiệp. Vì thế, bản mệnh hãy nhân cơ hội tốt này để phát triển các mối quan hệ xã giao vì đó có thể là những đối tác tiềm năng. Những hạng mục đầu tư liên tục gặp được vận may nên thu về một khoản tiền không nhỏ, giúp con giáp này củng cố được nguồn tài chính đáng kể. 

Vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên khá ổn. Dù người tuổi  này chưa có được nhiều thời gian dành cho nửa kia nhưng mối quan hệ của cả hai không có nhiều sóng gió. Những người độc thân cũng sẽ có được cơ hội tốt để tạo ấn tượng tốt với người thầm thương.

LỘC PHÁT kể từ 11/11 âm lịch, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', tài lộc lên vù vù như diều gặp gió, ngồi im của nả tự tìm đến cửa - Ảnh 3
Con đường công danh của người tuổi Tuất sẽ diễn ra thuận lợi đủ đường kể từ ngày 11/11 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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