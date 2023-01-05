Vào Rằm tháng Chạp tuổi Dậu có thể đón lộc về không ngớt luôn đó. Con giáp này được Thần Tài che chở nên chuyện làm ăn kinh doanh cực kỳ phát đạt.

Vào Rằm tháng Chạp thì tốt nhất bản mệnh nên lánh mặt người tuổi Tý để tránh những chuyện xui xẻo xảy ra, tiền không kiếm được còn dễ bị hao tài.

Thời điểm này, cơn mưa tài lộc bắt đầu thực sự ập đến với người tuổi Dậu. Con giáp này làm ăn buôn bán cực kỳ thuận lợi. Có nhiều cơ hội kết hợp làm ăn, bản mệnh có thể cân nhắc để chọn lựa đối tác phù hợp với mục tiêu phát triển của mình.

Tuổi Thân

Vào Rằm tháng Chạp là thời điểm người tuổi Thân “chạy nước rút” để hoàn thành những mục tiêu mới. Con giáp này sẽ tập trung tối đa vào công việc và cải thiện tài chính. Tam hợp Thân – Tý – Thìn tiếp tục mang tới vận khí cát lành cho những chú khỉ. Người tuổi Thân sẽ có sự bứt phá ngoạn mục về cả sự nghiệp và tiền tài trong thời gian này.

Về vận trình công danh, người tuổi Thân thăng tiến thuận lợi. Đường quan lộ rộng mở vô cùng, con giáp này suôn sẻ thăng chức tăng lương. Dù có đối thủ cạnh tranh, con giáp này cũng chiến thắng bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Không những thế, nhờ Cát Tinh cao chiếu, Thân còn may mắn phát tài.

Bản mệnh của người tuổi này cho thấy sự tăng trưởng đáng kể về mặt tài chính. Điểm sáng lớn nhất là thu nhập tới từ các công việc phụ. Các khoản thu đổ về dồn dập làm người tuổi Thân càng sung túc, giàu sang. Bạn còn được hoàn trả một món nợ lớn, khiến tài khoản tăng dư chóng mặt.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn cũng có Chính Quan lâm vào đại vận. Người tuổi Thìn kiếm tiền và chi tiêu hợp lý hơn. Bạn đưa ra những suy nghĩ chính xác và sáng suốt.

Nếu hài hòa giữa hiện thực là lý tưởng thì vận tài chính sẽ thuận lợi hơn nữa. Nếu biết theo đuổi tiền bạc cũng là một phần của cuộc sống thì bạn có khả năng trở thành đại phú.

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