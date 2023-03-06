Đúng ngày mai, thứ Ba 7/3/2023, Thần Tài bỏ rơi, Hung Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt, sự nghiệp sa sút không ngờ

Tâm linh - Tử vi 06/03/2023 15:58

Thứ Ba 7/3/2023, 3 con giáp vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt, sự nghiệp sa sút không ngờ vào đúng ngày 7/3/2023.

Tuổi Mão

Vận trình tài lộc của người tuổi Mão sẽ vướng phải Âm Sát nên cẩn thận kẻo bị lừa lộc. Dạo gần đây, những chiêu trò lừa tiền trên mạng xã hội rất tinh vi, do đó đừng cho ai vay tiền trên mạng. Trường hợp con giáp này cho người khác vay mượn thì hãy gặp nhau trực tiếp, đồng thời không giao dịch qua điện thoại. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo này cũng sẽ chẳng mấy tốt đẹp. Trong thời gian này, chuyện yêu đương giữa các cặp đôi có vẻ như chững lại khi cả hai không còn mặn nồng như trước. Người đã kết hôn khá nóng tính nên đôi khi hay nặng lời với đối phương. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 7/3/2023, Thần Tài bỏ rơi, Hung Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt, sự nghiệp sa sút không ngờ - Ảnh 1
Vận trình tài lộc của người tuổi Mão sẽ vướng phải Âm Sát nên cẩn thận kẻo bị lừa lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ lên xuống thất thường. Mặc dù kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này không giữ được vì bị tiểu nhân phá hoại, quấy phá. Tốt nhất là bạn cần lên kế hoạch quản lý tài chính hợp lý, đồng thời việc cần phải chi tiêu thì nên chi tiêu đừng có tiếc tiền cho sức khỏe.

Hơn nữa, vận trình tình cảm gặp nhiều khúc mắc đáng lo. Thìn Sửu tương xung khiến cho mối quan hệ vợ chồng không được êm ấm, hài hòa như phút ban đầu. Dù sống cùng với những người thân yêu nhưng bạn vẫn luôn có cảm giác cô đơn, lạc lõng.  

Đúng ngày mai, thứ Ba 7/3/2023, Thần Tài bỏ rơi, Hung Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt, sự nghiệp sa sút không ngờ - Ảnh 2
Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ lên xuống thất thường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân làm việc tương đối bất ổn, có thể gặp những chuyện không đâu vào đâu cả. Ngũ Quỷ cho biết, bản mệnh có thể gặp tiểu nhân quấy phá và ghen ghét với những thành tựu có được trong công việc. Trong quá trình làm ăn, con giáp này có thể bị hao hụt tiền vốn mà không rõ nguyên nhân. Nếu đang muốn tuyển nhân viên phụ việc thì hãy cân nhắc thật kỹ và hãy chọn người hợp tuổi tránh mất tiền mất bạc.

Vận trình tình cảm không được hanh thông. Bạn cần dành thời gian cho gia đình nhiều hơn thay vì cứ “đâm đầu” vào con đường phát triển sự nghiệp, bởi trên đời này chỉ có gia đình là đối tốt với bạn còn thiên hạ thì mai sau không biết sẽ như thế nào. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 7/3/2023, Thần Tài bỏ rơi, Hung Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt, sự nghiệp sa sút không ngờ - Ảnh 3
Người tuổi Thân làm việc tương đối bất ổn, có thể gặp những chuyện không đâu vào đâu cả - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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