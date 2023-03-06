Trúng số độc đắc vào đúng ngày 7/3/2023, Thần Tài dẫn đường, quý nhân chỉ lối, 3 con giáp 'tiền chất như núi', của nả ngập nhà, ngày càng sung túc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 06/03/2023 13:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'tiền chất như núi', của nả ngập nhà, ngày càng sung túc viên mãn vào đúng ngày 7/3/2023.

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu tăng cao nếu con giáp này làm ăn minh bạch và rõ ràng, vì đồng tiền “sạch” bao giờ cũng có lộc và trường tồn. Trường hợp phát sinh điều gì thì hãy bình tĩnh giải quyết, càng nóng giận càng nhanh mất tiền mất của. 

Chuyện tình cảm được Tả Phù chiếu mệnh nên con giáp may mắn này mở rộng thêm nhiều mối quan hệ mới. Qua đó, người độc thân có thể nâng cao cơ hội yêu đương trong những ngày đầu năm mới. Ngoài ra, những cặp đôi yêu nhau đang dần tính đến chuyện trăm năm nhưng làm gì cũng chớ nên hấp tấp, vội vàng. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 7/3/2023, Thần Tài dẫn đường, quý nhân chỉ lối, 3 con giáp 'tiền chất như núi', của nả ngập nhà, ngày càng sung túc viên mãn - Ảnh 1
Mọi việc làm của người tuổi Thìn trong ngày 7/3 sẽ diễn ra tương đối dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mọi việc làm của người tuổi Thìn trong ngày 7/3 sẽ diễn ra tương đối dễ dàng. Cách làm việc quyết đoán giúp cho người tuổi này đạt được những mục tiêu mà chính mình đề ra trước đó. Chính vì vậy, bản mệnh nhanh chóng tận hưởng thành quả trọn vẹn trong thời gian tới. Song, con giáp này cần đề phòng những người có xu hướng xu ninh, cố tình tiếp cận để vay mượn tiền bạc. 

Vận trình tình duyên hạnh phúc. Bản mệnh may mắn khi có gia đình và những người thân thông cảm cho sự bận rộn của bạn. Gia đình trở thành động lực để bạn tiếp tục cố gắng và vượt qua những khó khăn hiện tại.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 7/3/2023, Thần Tài dẫn đường, quý nhân chỉ lối, 3 con giáp 'tiền chất như núi', của nả ngập nhà, ngày càng sung túc viên mãn - Ảnh 2
Mọi việc làm của người tuổi Thìn trong ngày 7/3 sẽ diễn ra tương đối dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Trong ngày Tam Hợp, người tuổi này làm việc gì cũng may mắn, trôi chảy, đặc biệt là những người đang theo đuổi con đường công danh. Con giáp này tìm thấy được nhiều cơ hội kiếm tiền cho mình trong ngày cuối tuần nhờ có công việc kinh doanh phất lên tại thời điểm này. 

Tình cảm giữa tuổi Dậu với nửa kia theo thời gian càng thêm mặn nồng. Trong nhiều vấn đề, cả hai luôn cố gắng nhường nhịn và lắng nghe đối phương nhiều hơn giúp cho mối quan hệ càng thêm bền chặt. Bản mệnh có thời gian ở bên gia đình và người yêu của mình. Một số cặp đôi đang trong tình trạng yêu xa những bạn và đối phương đều dành sự quan tâm cho nhau. Con giáp này không cần quá lo lắng vì cả hai sẽ sớm đoàn tụ hoặc về chung một nhà.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 7/3/2023, Thần Tài dẫn đường, quý nhân chỉ lối, 3 con giáp 'tiền chất như núi', của nả ngập nhà, ngày càng sung túc viên mãn - Ảnh 3
Vận trình công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra thuận lợi, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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