Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày hôm nay (6/3/2023), 3 con giáp 'gánh tiền còng lưng' về nhà, sự nghiệp thăng quan tiến chức, của nả chất đầy không xuể

Tâm linh - Tử vi 06/03/2023 04:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "gánh tiền còng lưng" về nhà, sự nghiệp thăng quan tiến chức, của nả chất đầy không xuể sau 16h30 ngày 6/3/2023.

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu diễn ra tương đối ổn định. Có vẻ như mọi việc tiến triển tương đối tốt nên người tuổi này chỉ cần tập trung vào giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. Nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt nên chỉ cần bản mệnh nhạy bén nắm bắt thì có thể nâng cao nguồn tích lũy một cách rõ rệt. 

Về chuyện tình cảm của con giáp may mắn này, đào hoa vượng giúp cho các cặp đôi yêu nhau và người độc thân nhận nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình duyên. Vì thế, bạn có thể an tâm bên cạnh một nửa yêu thương của mình. Hai bạn dành thời gian cuối tuần để cùng nhau đi chơi, cùng nhau trải qua những giây phút thoải mái. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày hôm nay (6/3/2023), 3 con giáp 'gánh tiền còng lưng' về nhà, sự nghiệp thăng quan tiến chức, của nả chất đầy không xuể - Ảnh 1
Công việc của người tuổi Sửu diễn ra tương đối ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra thuận lợi. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này nắm bắt cơ hội chuyển mình bằng sự chủ động và tích cực của mình. Song song đó, bản mệnh hãy quan tâm đến việc kết nối với đồng nghiệp để phát huy tối đa sức mạnh của tập thể. Vận trình tài lộc dồi dào, rủng rỉnh. Con giáp này đang đầu tư, kinh doanh có thêm nhiều cơ hội mở rộng quy mô trong khoảng thời gian này, từ đó cải thiện tài chính một cách rõ rệt. 

Vận trình tình cảm ổn định. Người có đôi đang trải qua những phút giây lãng mạn bên người mình yêu. Thế nhưng, người trong cuộc cũng cần có kế hoạch hâm nóng tình cảm để tránh tình cảm nhạt phai. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày hôm nay (6/3/2023), 3 con giáp 'gánh tiền còng lưng' về nhà, sự nghiệp thăng quan tiến chức, của nả chất đầy không xuể - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra thuận lợi. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này nắm bắt cơ hội chuyển mình bằng sự chủ động và tích cực của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có một ngày khởi đầu khá suôn sẻ sau 16h30 ngày hôm nay. Bạn nhanh chóng hoàn tất công việc theo đúng dự liệu và đạt được nhiều kết quả tích cực. Bản mệnh đón nhận tin tức tích cực về tài chính và mở ra nhiều cơ hội trong năm mới. Con giáp này đang dần đạt đến ngưỡng tài chính như mong muốn.

Tình cảm giữa tuổi Dậu với nửa kia theo thời gian càng thêm mặn nồng. Người độc thân nhờ đào hoa vượng nâng đỡ mà sớm tìm được đối tượng hẹn hò lý tưởng. Bạn và đối phương dành cho nhau sự yêu thương và quan tâm hết mực. Một số bạn sẽ nhân cơ hội này về ra mắt gia đình hai bên.

Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày hôm nay (6/3/2023), 3 con giáp 'gánh tiền còng lưng' về nhà, sự nghiệp thăng quan tiến chức, của nả chất đầy không xuể - Ảnh 3
Người tuổi Dậu có một ngày khởi đầu khá suôn sẻ sau 16h30 ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày thứ Hai (6/3/2023), khổ tận cam lai, 3 con giáp 'quơ tay là có tiền', chuẩn bị đón hỷ sự vào nhà, tiền tài chất đống

Trúng số độc đắc vào đúng ngày thứ Hai (6/3/2023), khổ tận cam lai, 3 con giáp 'quơ tay là có tiền', chuẩn bị đón hỷ sự vào nhà, tiền tài chất đống

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'quơ tay là có tiền', chuẩn bị đón hỷ sự vào nhà, tiền tài chất đống vào đúng ngày 6/3/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 6 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 10 giờ 42 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 10 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 56 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 11 giờ 3 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 11 giờ 7 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng