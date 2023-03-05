Trúng số độc đắc vào đúng ngày thứ Hai (6/3/2023), khổ tận cam lai, 3 con giáp 'quơ tay là có tiền', chuẩn bị đón hỷ sự vào nhà, tiền tài chất đống

Tâm linh - Tử vi 05/03/2023 16:46

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'quơ tay là có tiền', chuẩn bị đón hỷ sự vào nhà, tiền tài chất đống vào đúng ngày 6/3/2023.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có những bước phát triển vượt bậc. Bạn không còn sợ bất cứ ai cản đường thăng tiến vì vậy có thể vùng vẫy trên đống tiền, tha hồ mua sắm, tận hưởng những ngày vui vẻ. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không như ý muốn. Người độc thân không tìm được ý trung nhân. Bạn có thể tiếp thu những lời khuyên, bài học kinh nghiệm từ người khác. Vì vậy mà bạn nhận được nhiều cơ hội tốt đẹp trong công việc, được đồng nghiệp yêu mến. 

Con giáp may mắn này có số đào hoa trong ngày đầu tuần. Nữ tuổi Mùi nhận được nhiều lời tỏ tình. Nam tuổi Mùi đi đâu cũng trở thành trung tâm, được nhiều người ngỏ lời yêu. Tuy nhiên bạn nên dành thời gian cho công việc, đừng lo yêu đương mà đánh mất những cơ hội tốt đến với mình.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày thứ Hai (6/3/2023), khổ tận cam lai, 3 con giáp 'quơ tay là có tiền', chuẩn bị đón hỷ sự vào nhà, tiền tài chất đống - Ảnh 1
Người tuổi Dần có những bước phát triển vượt bậc. Bạn không còn sợ bất cứ ai cản đường thăng tiến vì vậy có thể vùng vẫy trên đống tiền, tha hồ mua sắm, tận hưởng những ngày vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Lạc quan, yêu đời và có óc sáng tạo hơn người nên người tuổi Ngọ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp. Đa phần người thuộc con giáp này đều công thành danh toại, tiền vận may mắn, trung vận sung túc, hậu vận phát tài. Bản tính lương thiện và uyên bác đa tài giúp cho người tuổi này luôn được cấp trên tin tưởng và trọng dựng. Do đó, hãy tận dụng thời cơ này mà phát huy tối đa mọi năng lực để có bước chuyển mình đáng kể trong tương lai. 

Vận trình tình cảm không có nhiều biến động. Tỵ Thân Lục Hợp giúp cho bạn có những phút giây ngọt ngào, ấm áp bên cạnh người bạn đời của mình. Ngoài ra, cả hai luôn có sự thấu hiểu nhau nên ít khi nào chuyện tình yêu bị ảnh hưởng bởi những lời đồn bên ngoài. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày thứ Hai (6/3/2023), khổ tận cam lai, 3 con giáp 'quơ tay là có tiền', chuẩn bị đón hỷ sự vào nhà, tiền tài chất đống - Ảnh 2
Lạc quan, yêu đời và có óc sáng tạo hơn người nên người tuổi Ngọ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người làm công ăn lương, lương bổng, tiền thưởng tăng vượt trội giúp cuộc sống của người tuổi Tuất viên mãn, no ấm. Những kế hoạch bạn ấp ủ bao lâu nay cũng có dịp được thực hiện, đạt thành quả cao. Tuy nhiên bạn nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, sống nên khiêm tốn, đừng kiêu ngạo. Đừng làm cho những người xung quanh cảm thấy mệt mỏi, khó chịu về những lời bạn nói ra.

Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng vượng sắc, nhận được nhiều lời tỏ tình, vận đào hoa rực rỡ. Nói chung những người tuổi Tuất hốt hết may mắn của thiên hạ, không còn phải chật vật như trước.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày thứ Hai (6/3/2023), khổ tận cam lai, 3 con giáp 'quơ tay là có tiền', chuẩn bị đón hỷ sự vào nhà, tiền tài chất đống - Ảnh 3
Người làm công ăn lương, lương bổng, tiền thưởng tăng vượt trội giúp cuộc sống của người tuổi Tuất viên mãn, no ấm - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (6/3/2023), 3 con giáp tài lộc chạm đỉnh, tiền bạc nhân đôi, tiêu xài phủ phê hơn thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (6/3/2023), 3 con giáp tài lộc chạm đỉnh, tiền bạc nhân đôi, tiêu xài phủ phê hơn thiên hạ

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc chạm đỉnh, tiền bạc nhân đôi, tiêu xài phủ phê hơn thiên hạ vào d dúng ngày 5/3/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 24 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 11 giờ 0 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 11 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 14 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 11 giờ 22 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 11 giờ 26 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng