Đúng ngày Rằm tháng 2 âm lịch, 3 con giáp hưởng vận phú quý, ngồi không cũng có tiền, quý nhân phù trợ, ưu ái mọi đường

Tâm linh - Tử vi 05/03/2023 13:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây hưởng vận phú quý, ngồi không cũng có tiền, quý nhân phù trợ, ưu ái mọi đường vào ngày Rằm tháng 2 âm lịch.

Tuổi Mão

Vận may của người tuổi Hợi đến tận nhà, có quý nhân dẫn đường làm giàu, dễ kiếm được những khoản tiền lớn trong ngày Rằm tháng 2. Còn hơn cả sự giàu có khi ở nhà, một cuộc sống thoải mái và một trái tim hạnh phúc mỗi ngày. Mối quan hệ giữa các cá nhân tốt và dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ người khác nên công việc nhất định rất suôn sẻ.

Con giáp may mắn này nếu đến tuổi kết hôn thì nên tiến hành ngay, việc thành gia lập thất trong thời gian tới có thể tạo bàn đạp giúp họ thăng hoa trong tương lai cùng bạn đời. Người độc thân sẽ sớm thì được "nửa kia" ưng ý trong các buổi họp mặt bạn bè.

Đúng ngày Rằm tháng 2 âm lịch, 3 con giáp hưởng vận phú quý, ngồi không cũng có tiền, quý nhân phù trợ, ưu ái mọi đường - Ảnh 1
Vận may của người tuổi Hợi đến tận nhà, có quý nhân dẫn đường làm giàu, dễ kiếm được những khoản tiền lớn trong ngày Rằm tháng 2 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu diễn ra thuận lợi. Sự hăng say trong quá trình làm việc giúp cho người tuổi này hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Khối lượng công việc tăng cao song với cách sắp xếp hợp lý thì không có gì có thể làm khó được bản mệnh. Con giáp này khá tự tin với khả năng nắm bắt cơ hội và kiếm tiền cho bản thân, từ đó không phải lo lắng đến chuyện “cơm áo gạo tiền” trong khoảng thời gian này. 

Vận trình tình cảm hài hòa, ấm êm. May mắn là vì sau những căng thẳng và áp lực, bạn luôn có một chỗ dựa tinh thần vững chắc đó là người bạn đời của mình. Người độc thân có cơ hội yêu đương thông qua việc mai mối từ bạn bè, người thân.  

Đúng ngày Rằm tháng 2 âm lịch, 3 con giáp hưởng vận phú quý, ngồi không cũng có tiền, quý nhân phù trợ, ưu ái mọi đường - Ảnh 2
Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra hanh thông và suôn sẻ. Tinh thần ham học hỏi cộng với khả năng tiếp thu nhanh là những yếu tố giúp cho người tuổi này đạt bước tiến đáng kể trên con đường phát triển sự nghiệp lẫn học vấn. Nguồn thu nhập ổn định cùng với những khoản lương thưởng cuối năm giúp cho con giáp này có được nguồn tích lũy vững vàng trong tương lai. 

Vận trình tình cảm thăng hoa, nở rộ. Đường tình duyên của những người độc thân có điểm sáng khi được Tam Hợp nâng đỡ. Qua đó, bạn có thể tìm thấy hạnh phúc mới cho riêng mình sau những nỗi buồn tình cảm trong quá khứ

Đúng ngày Rằm tháng 2 âm lịch, 3 con giáp hưởng vận phú quý, ngồi không cũng có tiền, quý nhân phù trợ, ưu ái mọi đường - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra hanh thông và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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