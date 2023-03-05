Trúng số độc đắc vào đúng ngày 5/3/2023, Thần Tài trải chiếu lộc, 3 con giáp đối diện 'núi vàng', kinh doanh 'trúng mánh', tiền tiêu không phải nghĩ

Tâm linh - Tử vi 05/03/2023 07:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây đối diện 'núi vàng', kinh doanh 'trúng mánh', tiền tiêu không phải nghĩ vào đúng ngày 5/3/2023.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ đón vận may bất ngờ, đặc biệt có thể sẽ được tăng lương, thăng chức. Công việc được quý nhân giúp đỡ, các mối quan hệ đồng nghiệp hài hòa. Bản mệnh được cấp trên ưu ái và tạo điều kiện cho phát triển, rất có thể khoảng thời gian tới bạn sẽ gặt hái được không ít thành công cho mình.

Không chỉ trong công việc, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng không ngừng thăng hoa, gia đạo ngày một thịnh vượng, tạo nền tảng vững vàng cho họ nỗ lực phát triển sự nghiệp và tiền tài. Bạn dường như đã tìm thấy chân ái cuộc đời, xác định mục tiêu rõ ràng, làm việc gì cũng thận trọng.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 5/3/2023, Thần Tài trải chiếu lộc, 3 con giáp đối diện 'núi vàng', kinh doanh 'trúng mánh', tiền tiêu không phải nghĩ - Ảnh 1
Người tuổi Ngọ sẽ đón vận may bất ngờ, đặc biệt có thể sẽ được tăng lương, thăng chức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được Thần Tài phù trợ, quý nhân nâng đỡ nên sự nghiệp phất lên trông thấy, tiền vào nhà "ào ào như thác đổ", cuộc sống trở nên sung túc hơn. Đây là thời điểm sẽ mở ra cơ hội mới cho người tuổi Dần về công việc khi có sự thay đổi lớn, đánh dấu một trang khác của cuộc đời. Thế nên, khi có cơ hội để thay đổi công việc, đúng sở trường thì người tuổi Tuất nên nắm bắt vì đó sẽ là tiền đề để có được cuộc sống sung sướng sau này.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân với vẻ ngoài hấp dẫn và tính cách cởi mở dễ dàng thu hút được ánh mắt của người khác giới. Khi nhận được lời mời làm quen của nhiều người, bạn có thể xem xét giữ quan hệ bạn bè với đối phương trước, đến khi hai người hiểu rõ hơn về nhau rồi đưa ra quyết định cũng không muộn.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 5/3/2023, Thần Tài trải chiếu lộc, 3 con giáp đối diện 'núi vàng', kinh doanh 'trúng mánh', tiền tiêu không phải nghĩ - Ảnh 2
Người tuổi Dần được Thần Tài phù trợ, quý nhân nâng đỡ nên sự nghiệp phất lên trông thấy, tiền vào nhà "ào ào như thác đổ" - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ được thấy những nỗ lực trước đây của mình nay đã "đơm hoa kết trái". Một số người có thể sẽ được đề bạt thăng chức nên nhìn chung mọi việc tiến triển khá thuận lợi, đạt thành tích cao, có thể được nắm giữ vị trí quan trọng hơn. Đây là thời điểm quan trọng đối với sự nghiệp của con giáp này nên hãy tiếp tục cố gắng, thận trọng, thể hiện bản thân thật xuất sắc.

Bên cạnh đó, sao Thái Âm che chở cho phương diện tình duyên của người tuổi Dậu. Gia đình và bạn đời là chỗ dựa về mặt mặt tinh thần cho bạn. Bạn sẽ nhận được nhiều lời khuyên hữu ích hay những lời động viên cần thiết từ người thân, điều đó giúp bạn cảm thấy an tâm và suy nghĩ thấu đáo hơn.  

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 5/3/2023, Thần Tài trải chiếu lộc, 3 con giáp đối diện 'núi vàng', kinh doanh 'trúng mánh', tiền tiêu không phải nghĩ - Ảnh 3 

Người tuổi Dậu sẽ được thấy những nỗ lực trước đây của mình nay đã "đơm hoa kết trái" - 

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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