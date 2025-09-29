Đúng hôm nay, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp 'mưu sự tại nhân hành sự tại thiên', trong tay sở hữu tiền tỷ, xây nhà sắm xe đề huề

Tâm linh - Tử vi 29/09/2025 05:50

3 con giáp 'mưu sự tại nhân hành sự tại thiên', trong tay sở hữu tiền tỷ, xây nhà sắm xe đề huề.

Tuổi Dần

Bản mệnh của người tuổi Dần sẽ có nhiều cơ duyên với việc kiếm tiền, nên dù chỉ một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cao. Trong tuần mới, công việc của con giáp này sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài, tiền bạc đến khá dễ dàng.

Bên cạnh đó, chuyện tình yêu của con giáp may mắn này thuận buồm xuôi gió, vận đào hoa của bản mệnh vượng lên trông thấy. Vì thế, chuyện tình cảm không có điều gì ngăn trở, lúc này bạn nên mạnh dạn đi theo tiếng gọi trái tim, không nên cân đo đong đếm quá nhiều vì dù sao không có ai hoàn toàn chắc chắn về tương lai của mình.

Đúng hôm nay, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp 'mưu sự tại nhân hành sự tại thiên', trong tay sở hữu tiền tỷ, xây nhà sắm xe đề huề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi Mùi trong thời điểm tới. Nhờ có Tam Hội trợ lực, cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Thậm chí bạn còn có cơ hội gặp được quý nhân. Rất có thể quý nhân sẽ là người bạn đã quen biết từ lâu. 

Ngoài ra, vận trình tình cảm của con giáp này sẽ trở nên tốt đẹp hơn, một số rào cản đã được gỡ bỏ giúp người độc thân tự tin hơn và bạn chủ động ngỏ lời, tự tin rằng tỉ lệ thành công rất cao. Người đã có đôi có cặp sẽ có ngày hạnh phúc bên một nửa của mình.

Đúng hôm nay, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp 'mưu sự tại nhân hành sự tại thiên', trong tay sở hữu tiền tỷ, xây nhà sắm xe đề huề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu trong tuần này sẽ diễn ra trôi chảy và hanh thông. Mối quan hệ với đối tác, đồng nghiệp hài hòa giúp người tuổi Mùi thoải mái phát huy khả năng làm việc của mình. Thành tích vượt ngoài chỉ tiêu đề ra, bản mệnh nhận được đánh giá cao từ cấp trên và được cất nhắc lên những vị trí cao hơn.‏

Vận trình tình cảm vui vẻ hài lòng. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này đi tìm cho mình một người bạn đồng hành lý tưởng. Mối quan hệ vợ chồng tìm được sự ấm êm sau khoảng thời gian chông chênh với nhiều sóng gió.

Đúng hôm nay, thứ Hai 29/9/2025, 3 con giáp 'mưu sự tại nhân hành sự tại thiên', trong tay sở hữu tiền tỷ, xây nhà sắm xe đề huề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

