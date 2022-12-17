Đúng hôm nay ngày 17/12, NGỌC HOÀNG soi chiếu, ban phước lành cho 3 con giáp này, bản mệnh ngồi không cũng có ăn, tiền tài đổ túi, tiêu xài thả ga, sung sướng hết phần thiên hạ

Tạo ra một phương pháp làm việc mới là hoàn toàn có thể. Tin vào ý tưởng của riêng bạn, đánh giá tính khả thi và không đầu hàng trước những thách thức trong nghề nghiệp. Bạn đã nắm bắt các phương pháp mới và có thể dễ dàng làm chủ các vấn đề. Sắp có sự hỗ trợ bất ngờ và bạn sẵn sàng chấp nhận điều đó.

Vận trình tình cảm bình ổn, gia đình chính là chỗ dựa tinh thần của tuổi Tý trong ngày này. Bản mệnh là người hiền lành, điềm tĩnh và đáng tin cậy trong con mắt của mọi người. Nhân duyên không phải tự nhiên đến mà nhờ vào tính cách của con giáp này.

Ngay bây giờ bạn cần một số bảo mật tài chính. Hãy thận trọng, suy nghĩ thực tế và lên kế hoạch kỹ lưỡng cho các dự án tài chính. Có món hời lớn bất ngờ đến với bạn, hãy tự thưởng cho bản thân một chút gì đó.

Vận trình tình cảm bình ổn, gia đình chính là chỗ dựa tinh thần của tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 17/12/2022 hôm nay, vận trình sự nghiệp của Dậu không hề kém cạnh bất kỳ ai. Những nỗ lực và trí thông minh sẽ mang lại cho bản mệnh thành quả xứng đáng, vì thế hãy không ngừng cố gắng để hoàn thành mục tiêu của bản thân.

Vận trình tài lộc cũng gặp nhiều may mắn. Con giáp này có nhiều cơ hội làm ăn kiếm lợi nhuận cao, sáng suốt lựa chọn sẽ mang lại khoản tiền lớn. Nhưng đừng chủ quan, làm gì cũng phải cẩn thận, đừng tin tưởng người lạ.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên khởi sắc, con giáp này đón nhận tình yêu mà người ấy trao cho thông qua sự quan tâm, chăm sóc, cử chỉ ân cần. Có người ấy ở bên, bao mệt mỏi trong cuộc sống hiện tại đều tan biến, bạn vô cùng trân trọng hạnh phúc mà mình đang có.

Vận trình tài lộc cũng gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Được Tam Hợp cục che chở, người tuổi Thân đón vận trình may mắn, tốt đẹp. Sự nghiệp tiến triển nhanh chóng, bản mệnh làm việc nhàn nhã nhưng vẫn thu được thành quả tốt. Con giáp này cũng sẽ có cơ hội thể hiện được tài năng, tạo tiền đề phát triển cho tương lai, đường thăng tiến cũng nhờ vậy mà mở rộng vô cùng.

Ngày này các mối quan hệ xã giao cũng rất tốt đẹp, nhìn chung bạn biết cách kết nối với mọi người để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc cũng như các phương diện khác trong cuộc sống. Nếu tiếp tục duy trì được khả năng ngoại giao tốt như này thì khả năng trong tương lai Thân sẽ còn có bước tiến đáng kể hơn.

Tình yêu thì bao giờ cũng chứa đựng nhiều bất ngờ thú vị, nếu có tẻ nhạt thì chẳng qua là tuổi Thân còn để tâm vào công việc. Các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa. Con giáp này luôn được bạn bè bên cạnh đồng tâm hiệp lực giúp đỡ khi cần.

Được Tam Hợp cục che chở, người tuổi Thân đón vận trình may mắn, tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo