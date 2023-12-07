Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu (8/12/2023): 3 con giáp lên hương trúng số đếm tiền mỏi tay,

Tâm linh - Tử vi 07/12/2023 22:45

Đúng 9h ngày 8/12, 3 con giáp sau một bước lên mây, đón nhận tài lộc liên tục, may mắn giàu sang không ai sánh bằng.

Tuổi Dần 

Tháng 12/2023 này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu (8/12/2023): 3 con giáp lên hương trúng số đếm tiền mỏi tay, - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 8/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão giỏi công việc, nhưng lại không giỏi trong việc thể hiện tình cảm. 

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Mão tính cách khó gần, nhưng bạn làm việc nhóm cực kì hiệu quả và đạt kết quả tốt.

Tình cảm: Với tình yêu, bạn đào hoa, thường thích được nhiều tỏ tình.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hôm nay bạn cẩn thận giữ gìn mức tài lộc bản thân đã vất vả làm ra.

Sức khoẻ: Bạn không thích quá vất vả, nên thường xuyên dành thời gian ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ. 

Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu (8/12/2023): 3 con giáp lên hương trúng số đếm tiền mỏi tay, - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Sáu ngày 8/12/2023, về mặt sự nghiệp, tuổi Thìn khá nổi bật nhờ năng lực của mình. Những ai cần phải đi làm hay gặp khách hàng sẽ nhận được sự tín nhiệm từ người khác nhờ tài năng của mình. Tuy nhiên đừng có kiêu ngạo với đồng nghiệp.

Vận trình tiền bạc tốt lên. Con giáp này đưa ra quyết định đúng đắn khi đầu tư vào lĩnh vực mới, thời gian đã chứng minh những gì tuổi Thìn dự đoán là hoàn hoàn chính xác, nhờ vậy tiền bạc thu về không phải là ít.

Vận trình tình cảm cũng tốt đẹp. Chính nhờ những suy nghĩ tích cực này mà ngày hôm nay tuổi Thìn vẫn còn cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc. Mặc dù xung quanh còn có nhiều điều, nhiều người mang phiền não đến nhưng bản mệnh vẫn lạc quan.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu (8/12/2023): 3 con giáp lên hương trúng số đếm tiền mỏi tay, - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp có cuộc đời sang trang, tiền vàng ngập túi, ngồi không cũng phất, tiền đổ về đếm mỏi tay

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp có cuộc đời sang trang, tiền vàng ngập túi, ngồi không cũng phất, tiền đổ về đếm mỏi tay

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp sau tràn đầy phúc lộc, vận đỏ vây quanh, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi.

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