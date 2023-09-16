Đúng 7h sáng ngày 17/9/2023: 3 con giáp đầu ngày phát tài, cuối ngày phát lộc, giàu sang sung túc như phú hộ

Tử vi ngày 17/9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu bận rộn nhiều công việc, cố gắng phát huy thế mạnh bản thân.

Tình cảm: Bản thân đã đôi lúc mệt mỏi vì tình cảm, nhưng không biết chia sẻ với ai.

Công việc: Người tuổi Sửu làm việc có nhiều ý tưởng hay, phát huy thế mạnh tốt, bận rộn với nhiều công việc.

Tài lộc: Tài chính đôi lúc là mối quan tâm cực kì lớn với bạn, hãy thả lỏng và cố gắng hoàn thiện.

Sức khoẻ: Sử dụng thiết bị tai nghe nhiều, dễ làm cho tai khó linh hoạt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Không chỉ là người có tính cách phóng khoáng, ưa mạo hiểm và thích tìm hiểm những điều mới mẻ, người tuổi Ngọ còn rất quyết tâm khi theo đuổi mục tiêu và lý tưởng đã đặt ra. Vì những điều này mà khi còn trẻ, con giáp này sẽ phải trải qua không ít khó khăn, vất vả. Để “thay đổi” cuộc sống, người tuổi Ngọ cần dùng sự nhiệt huyết và nguồn năng lượng tích cực của bản thân.

Nhờ được cát tinh soi chiếu, hậu vận của người tuổi Ngọ ngày càng lên cao như diều gặp gió, nhất là vào giai đoạn trung niên. Nếu biết nắm bắt tốt cơ hội và không ngừng nâng cao năng lực, con giáp này sẽ nhanh chóng có một cuộc sống giàu sang phú quý, phát tài phát lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 17/9/2023, là thời gian thuận lợi cho công việc của tuổi Mão, những cố gắng của bản mệnh trong thời gian qua sắp được đền đáp xứng đáng. Hơn thế nữa, con giáp này sẽ nhận được lời mời cộng tác cho một dự án mới.

Con giáp này muốn hướng về gia đình, bản mệnh có mục tiêu và động lực hơn khi nghĩ tới họ. Thậm chí có người xem người thân của mình là chỗ dựa tinh thần để vượt qua những khó khăn hiện tại.

Tuy nhiên, có thể vì say trong công việc nên con giáp này quên mất việc chăm sóc bản thân mình. Hãy lưu tâm sức khỏe, tránh để áp lực công việc gây tổn hại bản thân.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.