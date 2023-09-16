Đúng hôm nay, Thứ Bảy 16/9/2023, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, Phú Quý giàu sang tìm đến, tiền đẻ ra tiền tỷ 

Tâm linh - Tử vi 16/09/2023 01:02

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay, Thứ Bảy 16/9/2023. Đặc biệt người có lộc làm ăn, buôn bán phát tài phát lộc, khách hàng ra vào tấp nập, tính tình xởi lởi buôn bán thuận lợi.

Tử vi con giáp tuổi Sửu

Đúng hôm nay, Thứ Bảy 16/9/2023 sẽ là một ngày tuyệt đẹp cho người tuổi Sửu. Mọi chuyện đều khá ổn, đặc biệt là những người làm công việc tự do. Các bạn nếu có ý định mở cửa hàng bán đồ ăn hoặc nước uống thì nên chọn ngày này để tiến hành. Tinh thần phấn khởi lại nhanh nhẹn nên bạn hoàn thành công việc từ rất sớm.

Đúng hôm nay, Thứ Bảy 16/9/2023, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, Phú Quý giàu sang tìm đến, tiền đẻ ra tiền tỷ  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần đem tới lộc lá dồi dào cho đương số, đặc biệt là những bạn có thân hình đầy đặn hoặc làm trong ngành ẩm thực. Hôm nay là một ngày khá tốt để bạn thử vận may trong chuyện kinh doanh, mua bán xe cộ, cuối ngày dễ được người thân cho quà hoặc mua được hàng hóa giá hời.

Tử vi con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, Thứ Bảy 16/9/2023, con đường công danh thuận lợi, tuổi Thìn có quý nhân nâng đỡ giúp tránh được những vấn đề rắc rối không mong muốn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

Đúng hôm nay, Thứ Bảy 16/9/2023, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, Phú Quý giàu sang tìm đến, tiền đẻ ra tiền tỷ  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài chính không đáng lo ngại, công việc thuận lợi mang đến cho mệnh chủ cuộc sống sung túc đủ đầy.  Hôm nay nên đầu tư cho công việc chính và thể hiện đam mê kiếm tiền, làm ăn thật rõ ràng. Bạn sẽ gặp sự thay đổi lớn về tài vận, nếu kiên định thì tiền bạc đổ về túi đều đều.

Tử vi con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, Thứ Bảy 16/9/2023, nhờ có Chính Tài trợ lực, Thân khá may mắn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc, công danh. Hôm nay nên đầu tư cho công việc chính và thể hiện đam mê kiếm tiền, làm ăn thật rõ ràng. Bạn sẽ gặp sự thay đổi lớn về tài vận, nếu kiên định thì tiền bạc đổ về túi đều đều.

Đúng hôm nay, Thứ Bảy 16/9/2023, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, Phú Quý giàu sang tìm đến, tiền đẻ ra tiền tỷ  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim, tuổi Thân cũng là con giáp gặp may trong chuyện yêu đương, gia đình. Sự vất vả của bạn được nửa kia san sẻ, vợ chồng thấu hiểu lẫn nhau. Tính cách nhí nhảnh, hoạt bát nhưng cũng chân thành sẽ giúp bạn nữ tuổi này hấp dẫn người khác giới.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 15/9/2023, 3 con giáp tài vận đi lên, phú quý như mây, tiền bạc chồng chất khiến ai cũng ngưỡng mộ 

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 15/9/2023, 3 con giáp tài vận đi lên, phú quý như mây, tiền bạc chồng chất khiến ai cũng ngưỡng mộ 

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn vào đúng hôm nay, thứ 6 ngày 15/9/2023, sẽ nhận được nhiều tài lộc trời ban, bạc vàng đủ đầy trong nhà. 

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp đúng hôm nay tử vi con giáp chủ nhật 3 con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 25 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng