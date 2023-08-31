Đúng 6h30 sáng mai, thứ Sáu (1/9/2023): Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp, vượng phát quý nhân, lộc tới ào ào không ai may mắn bằng

Tử vi hôm nay ngày 1/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần độc đáo trong sáng tạo công việc.

Tình cảm: Hôm nay mang đến cơ hội để bạn lắng nghe và chia sẻ cảm xúc là cách để tạo nên sự gắn kết chặt chẽ.

Công việc: Sự sáng tạo và tinh thần đổi mới sẽ giúp người tuổi Dần nổi bật trong lĩnh vực công việc, đối mặt với thách thức với thái độ tự tin và quyết tâm.

Tài lộc: Bạn quản lý tài chính một cách thông minh và tìm kiếm cơ hội đầu tư có tiềm năng.

Sức khoẻ: Duy trì lịch trình vận động thường xuyên và chăm sóc sức khỏe tinh thần sảng khoái.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 1/9/2023 là một ngày khá vượng tài đối với tuổi Tỵ. Làm ăn kinh doanh quan trọng nhất là biết lựa chọn đúng thời điểm, và thời cơ của bản mệnh sẽ đến, chớ nên do dự thêm mà để lỡ mất cơ hội.

Công việc của tuổi Tỵ ở thời điểm này cũng không gặp vấn đề nào. Con giáp này xử lý các vấn đề cũ mới rất ổn thỏa, sắp xếp mọi việc đâu ra. Cấp trên hay đồng nghiệp đều cảm thấy yên tâm khi việc tới tay bản mệnh.

Vận trình tình cảm cũng tiến triển tốt, mọi thứ đã ngã ngũ chứ không còn mập mờ như trước đó nữa. Tuy nhiên nếu muốn mối quan hệ phát triển nhanh thì bản mệnh cần phải chủ động hơn nữa, thụ động quá sẽ để vuột mất người ấy.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng 1/9, tuổi Thìn sáng tỏ và thành công trong công việc. Bản mệnh luôn tập trung và nghiêm túc trong mọi việc làm, không chấp nhận làm việc "qua loa". Những công việc bản mệnh hoàn thành đều được đánh giá cao và không có chỗ để bị chỉ trích.

Bản mệnh luôn tận tâm với công việc chính và vì vậy, các khoản thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Dù vấp phải khó khăn, bản mệnh cũng không bao giờ từ bỏ và sẽ luôn tìm cách để vượt qua.

Không có gì đáng lo ngại vì gia đình luôn là nơi bản mệnh cảm thấy an toàn và được yêu thương, sẵn sàng chia sẻ và che chở khi gặp khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.