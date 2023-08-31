Tử vi ngày mai, thứ Sáu 1/9/2023: Tý tha hồ hứng lộc trời ban, Sửu sự nghiệp bứt phá như rồng vàng, Thân công việc làm ăn thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 31/08/2023 14:49

Đúng 1/9, cả tài lẫn lộc của 3 con giáp này đều rực rỡ bất ngờ, công danh cũng thăng tiến nhanh chóng.

Tuổi Tý 

Tử vi hôm nay ngày 1/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý công việc đổi mới. 

Công việc: Những thách thức đang chờ đón người tuổi Tý trong con đường sự nghiệp, nắm bắt tinh thần đổi mới và sáng tạo để đối mặt với mọi tình huống phù hợp với thị trường.

Tình cảm: Hôm nay mang đến cơ hội để bạn thể hiện tình cảm một cách chân thành, cả hai tạo nên sự hiểu biết và gắn kết trong mối quan hệ lâu dài.

Tài lộc: Sự linh hoạt trong quản lý tài chính và có nhiều cách đặt ra kế hoạch tài chính rõ ràng và tận dụng cơ hội đầu tư.

Sức khoẻ: Duy trì cân bằng giữa công việc, đảm bảo sức khỏe khi làm nhiều việc cùng một lúc.

Tử vi ngày mai, thứ Sáu 1/9/2023: Tý tha hồ hứng lộc trời ban, Sửu sự nghiệp bứt phá như rồng vàng, Thân công việc làm ăn thịnh vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 1/9/2023, công danh của tuổi Sửu thăng tiến nhanh chóng. Con giáp này thể hiện được sự linh hoạt và nhạy bén của mình trong cách xử lý tình huống, khả năng được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn không còn xa.

Tuổi Sửu có tầm nhìn xa trông rộng, có phong thái của một người lãnh đạo nên còn rất biết cách thu phục lòng người, giành được lòng tin từ đồng nghiệp. Đây là tố chất cần thiết và quan trọng nếu bản mệnh muốn bước những bước xa hơn.

Trên phương diện tình cảm, tâm tính của Sửu đôi khi còn cứng nhắc, ảnh hưởng không nhỏ tới mối quan hệ lứa đôi. Con giáp này nên nói năng, xử sự mềm mỏng hơn để không vô tình khiến nửa kia chạnh lòng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Tử vi ngày mai, thứ Sáu 1/9/2023: Tý tha hồ hứng lộc trời ban, Sửu sự nghiệp bứt phá như rồng vàng, Thân công việc làm ăn thịnh vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân gặp nhiều may mắn và chuyện vui vẻ từ giờ đến 1/9. Con giáp này có sao tốt chiếu mệnh nên làm ăn thuận lợi. Không những vậy, bản mệnh còn có quý nhân phù trợ. Chỉ cần chịu khó làm việc chăm chỉ, tập trung, bản mệnh chắc chắn thu về được thành quả tốt đẹp, thậm chí còn ngoài sức mong đợi.

Trong thời gian tới, tuổi Thân cũng có vận đào hoa vượng. Người độc thân có thể tìm được đối tượng ưng ý, tiếp tục tìm hiểu và có thể tiến xa hơn trong chuyện tình cảm, mở ra tương lai tốt đẹp.

Tử vi ngày mai, thứ Sáu 1/9/2023: Tý tha hồ hứng lộc trời ban, Sửu sự nghiệp bứt phá như rồng vàng, Thân công việc làm ăn thịnh vượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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