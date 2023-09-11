Đúng 6h30 sáng mai, thứ Ba (12/9/2023): 3 con giáp có bước chuyển mình lớn nhất trong năm, thời điểm thích hợp để cưới vợ, tậu xe, mua nhà

Tử vi ngày 12/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn nhận thức tốt về bản thân, dành hết thời gian cho công việc yêu thích.

Tình cảm: Khó tâm sự được với ai, thường cô đơn một mình.

Công việc: Người tuổi Thìn công việc được hoàn thiện chỉn chu, dành nhiều thời gian cho công việc bản thân bạn đã chọn và yêu thích.

Tài lộc: Vội vàng đầu tư dễ đổ vỡ.

Sức khoẻ: Đủ năng lượng cho các công việc bạn yêu thích.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong số các con giáp thì những người tuổi Mão trời sinh đã thông minh hoạt bát hơn người nên làm việc gì cũng khá là thuận lợi. Đặc biệt, những người tuổi Mão cũng chính là con giáp khá lương thiện luôn giúp đỡ người khác không ngại khó ngại khổ trong cuộc sống nên họ sớm muộn cũng giàu có phát tài.

Những người tuổi Mão khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì dù có khó khăn tới đâu họ cũng sẽ nỗ lực hết mình để bước tiếp. Bởi vậy, trong ngày mới tuổi Mão sẽ gặt hái được những thành tựu mà trước đó đã nỗ lực bỏ ra.

Tử vi thứ Ba ngày 12/9/2023, con giáp tuổi Mão sẽ nhận được sự cất nhắ từ cấp trên khiến cho đường công danh trên đà thăng tiến. Kéo theo đó là cơ hội tưng lương, số dư trong tài khoản tăng lên ngùn ngụt khiến cho chính những người tuổi Mão cũng cảm thấy choáng váng trước sự giàu có của mình. Bạn hãy an nhiên mà tận hưởng niềm vui này nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 12/9/2023, tuổi Tỵ công danh sự nghiệp phát triển khá nhanh. Điềm báo thăng tiến rất gần, bản mệnh vẫn đang ở giai đoạn thử thách để giành lấy vị trí xứng đáng với mình.

Tiền bạc dư dôi hơn mức bình thường. Người làm công ăn lương ngoài công việc chính có thể kiếm thêm thu nhập bên ngoài nếu chăm chỉ hơn, tuy tốn nhiều thời gian nhưng bù lại tiền bạc rủng rỉnh. Người kinh doanh cũng khá thuận lợi, mọi sự yên ổn.

Vận trình tình cảm lại gặp nhiều trắc trở. Có thể là do định kiến mà bản mệnh đưa ra những phán đoán, nhận định sai lầm khiến cho mối quan hệ hai người lâm vào khủng hoảng. Vấn đề xuất phát từ phía bản mệnh thì nên tự tháo gỡ trước tiên.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!