Đúng 17h chiều nay, thứ Hai (11/9/2023):3 con giáp trúng số độc đắc tiền tỷ, có vận kim tiền, sớm đổi đời năm Quý Mão

Tâm linh - Tử vi 11/09/2023 13:05

Chiều nay, 3 con giáp sau có nhiều cải thiện về vận may, đổi đời nhanh như gió, giàu có hơn người.

Tuổi Mùi 

Tử vi hôm nay ngày 11/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi khéo léo trong cách ứng xử, thông minh trong cách làm việc.  

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn khá là khoé léo, ứng xử thông minh, ai cũng quý mến. 

Tình cảm: Bạn đã nhận được tình cảm chân thành, luôn muốn mang đến cảm giác an toàn cho đối phương. 

Tài lộc: Mong đợi tài lộc dồi dào sẽ đến sớm với bạn.

Sức khoẻ: Hãy tự do chăm sóc cơ thể, không cần phải bắt buộc theo khuôn khổ.

Đúng 17h chiều nay, thứ Hai (11/9/2023):3 con giáp trúng số độc đắc tiền tỷ, có vận kim tiền, sớm đổi đời năm Quý Mão - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 11/9/2023 hôm nay, trong công việc, tuổi Sửu là một người nhanh nhẹn và chẳng ngại ngần khi tiếp xúc với những cái mới, chính vì vậy mà bản mệnh luôn là người đi trước đón đầu. Lãnh đạo cảm thấy rất vui mừng khi có một nhân viên tích cực như vậy.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Sửu luôn yêu mến và trân trọng nửa kia của mình vì không muốn sai lầm trong quá khứ lặp lại. Con giáp này đối xử với người ấy một cách chân thành và hi vọng người ta cũng luôn đối xử với mình như vậy.

Với những ai còn độc thân, tính hòa đồng khiến bản mệnh luôn là tâm điểm của đám đông. Trong ngày này hẳn bản mệnh sẽ nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Hãy thử quan sát xem có ai phù hợp với mình không và chủ động giữ liên hệ.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Đúng 17h chiều nay, thứ Hai (11/9/2023):3 con giáp trúng số độc đắc tiền tỷ, có vận kim tiền, sớm đổi đời năm Quý Mão - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân thường có tính cách hòa đồng, thoải mái nên rất dễ kết giao với người khác. Nhờ đó, họ cũng tìm được nhiều hướng đi khác nhau trong sự nghiệp. Tuổi Thân linh hoạt và thích giao tiếp với người khác nên họ không chỉ đạt được sự tiến bộ trong quá trình hợp tác, làm việc cùng nhau mà điều đó còn giúp sự nghiệp của họ ngày càng suôn sẻ hơn.

Tuy nhiên, đôi khi sự vội vàng có thể khiến người tuổi Thân gặp phải những luồng năng lượng không phù hợp. Điều này cũng gây nên những bất đồng trong công việc. Cho nên, người tuổi Thân cần chú ý học hỏi, tự mình giác ngộ và chọn lọc những đối tượng để mình kết giao, tránh mất thời gian vào những người không phù hợp về quan điểm sống và cách thức giải quyết công việc.

Nếu như người khác thích theo đuổi những điều lớn lao, thì người tuổi Thân lại tập trung chăm chỉ từ những chi tiết nhỏ. Thay vì nhìn vào bức tranh lớn, họ thích hoàn thiện những mảnh ghép nhỏ hơn. Nhờ điều này, sự nghiệp của tuổi Thân hoàn toàn nằm trong tay họ, đồng thời họ cũng giành được sự chủ động về phía bản thân mình nhiều hơn.

Chăm chỉ là một tiền đề quan trọng mở ra cung tài lộc dồi dào cho người tuổi Thân. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Người tuổi Thân muốn phát triển sự nghiệp của mình sẽ phải cần đến những bước đột phá táo bạo, đồng thời khai thác những tiềm năng sẵn có của bản thân. Điều này cực kỳ quan trọng với người tuổi Thân.

Đúng 17h chiều nay, thứ Hai (11/9/2023):3 con giáp trúng số độc đắc tiền tỷ, có vận kim tiền, sớm đổi đời năm Quý Mão - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới từ 11/9 đến 17/9: 3 con giáp có cát tinh soi chiếu, tiễn nghèo đón giàu, tình yêu rực rỡ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tử vi tuần mới từ 11/9 đến 17/9: 3 con giáp có cát tinh soi chiếu, tiễn nghèo đón giàu, tình yêu rực rỡ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy 3 tuổi sau tuần này vận trình tương đối tốt, mọi kế hoạch đều tiến triển đúng như dự định.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 15 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 45 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 1 giờ 0 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 30 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 2 giờ 0 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng