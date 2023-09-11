Tử vi hôm nay ngày 11/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi khéo léo trong cách ứng xử, thông minh trong cách làm việc.

Tình cảm: Bạn đã nhận được tình cảm chân thành, luôn muốn mang đến cảm giác an toàn cho đối phương.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn khá là khoé léo, ứng xử thông minh, ai cũng quý mến.

Tài lộc: Mong đợi tài lộc dồi dào sẽ đến sớm với bạn.

Sức khoẻ: Hãy tự do chăm sóc cơ thể, không cần phải bắt buộc theo khuôn khổ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 11/9/2023 hôm nay, trong công việc, tuổi Sửu là một người nhanh nhẹn và chẳng ngại ngần khi tiếp xúc với những cái mới, chính vì vậy mà bản mệnh luôn là người đi trước đón đầu. Lãnh đạo cảm thấy rất vui mừng khi có một nhân viên tích cực như vậy.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Sửu luôn yêu mến và trân trọng nửa kia của mình vì không muốn sai lầm trong quá khứ lặp lại. Con giáp này đối xử với người ấy một cách chân thành và hi vọng người ta cũng luôn đối xử với mình như vậy.

Với những ai còn độc thân, tính hòa đồng khiến bản mệnh luôn là tâm điểm của đám đông. Trong ngày này hẳn bản mệnh sẽ nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Hãy thử quan sát xem có ai phù hợp với mình không và chủ động giữ liên hệ.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thường có tính cách hòa đồng, thoải mái nên rất dễ kết giao với người khác. Nhờ đó, họ cũng tìm được nhiều hướng đi khác nhau trong sự nghiệp. Tuổi Thân linh hoạt và thích giao tiếp với người khác nên họ không chỉ đạt được sự tiến bộ trong quá trình hợp tác, làm việc cùng nhau mà điều đó còn giúp sự nghiệp của họ ngày càng suôn sẻ hơn.

Tuy nhiên, đôi khi sự vội vàng có thể khiến người tuổi Thân gặp phải những luồng năng lượng không phù hợp. Điều này cũng gây nên những bất đồng trong công việc. Cho nên, người tuổi Thân cần chú ý học hỏi, tự mình giác ngộ và chọn lọc những đối tượng để mình kết giao, tránh mất thời gian vào những người không phù hợp về quan điểm sống và cách thức giải quyết công việc.

Nếu như người khác thích theo đuổi những điều lớn lao, thì người tuổi Thân lại tập trung chăm chỉ từ những chi tiết nhỏ. Thay vì nhìn vào bức tranh lớn, họ thích hoàn thiện những mảnh ghép nhỏ hơn. Nhờ điều này, sự nghiệp của tuổi Thân hoàn toàn nằm trong tay họ, đồng thời họ cũng giành được sự chủ động về phía bản thân mình nhiều hơn.

Chăm chỉ là một tiền đề quan trọng mở ra cung tài lộc dồi dào cho người tuổi Thân. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Người tuổi Thân muốn phát triển sự nghiệp của mình sẽ phải cần đến những bước đột phá táo bạo, đồng thời khai thác những tiềm năng sẵn có của bản thân. Điều này cực kỳ quan trọng với người tuổi Thân.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.