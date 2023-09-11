Tử vi tuần mới từ 11/9 đến 17/9: 3 con giáp có cát tinh soi chiếu, tiễn nghèo đón giàu, tình yêu rực rỡ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 11/09/2023 11:08

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy 3 tuổi sau tuần này vận trình tương đối tốt, mọi kế hoạch đều tiến triển đúng như dự định.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 11/9 đến 17/9/2023, tuổi Dậu háo hức đón chào tuần mới với những dự định mới. Khó khăn dường như đã lùi xa và cho bản mệnh rất nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình.

Điều tuyệt vời nhất đó là nhiều người tận dụng được cơ hội để kiếm tiền nhiều hơn. Nhờ gia tăng thu nhập từ nguồn thu phụ mà cuộc sống của bản mệnh giai đoạn này trở nên thoải mái hơn.

Tình duyên chính là lĩnh vực đáng quan tâm nhất với tuổi Dậu trong tuần. Nhiều tín hiệu tích cực về mặt tình duyên cũng sẽ đến với người độc thân. Quan trọng là bản mệnh cần cởi mở và gặp gỡ nhiều người hơn. Nên chú ý đến hình thức của mình trong mỗi dịp này.

Trong tuần này, tuổi Dậu còn được cảnh báo tai nạn bất ngờ có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh. Con giáp này nên cẩn trọng hơn khi di chuyển, xuất hành xa.

Tử vi tuần mới từ 11/9 đến 17/9: 3 con giáp có cát tinh soi chiếu, tiễn nghèo đón giàu, tình yêu rực rỡ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi tuần mới 11/9-17/9 của 12 con giáp nói rằng người tuổi Sửu tuần này vận trình tương đối tốt. Về công việc, tuy có thể xảy ra một số tình huống bất ngờ nhưng bản mệnh có thể nhanh chóng giải quyết, hiệu quả công việc được nâng cao, gây ấn tượng với lãnh đạo và đồng nghiệp. 

Về tài lộc, thu nhập của người tuổi Sửu tuần này rất hứa hẹn, cơ hội kiếm tiền tăng lên, có thể mở ra nguồn thu mới. Về tình cảm, người độc thân gặp thuận lợi hơn, các cặp đôi dễ xảy ra xích mích, chớ ích kỷ. 

Thứ 3: Tài lộc vượng nhất, tài vận được nâng cao; các kế hoạch kiếm tiền đều dễ dàng thực hiện.

Thứ 6: Đào hoa vượng nhất, có thể được hưởng lợi từ người lớn tuổi. 

Thứ 4: Vận trình kém nhất, cần chú ý giải quyết những mâu thuẫn nội bộ trong công việc. 

Tử vi tuần mới từ 11/9 đến 17/9: 3 con giáp có cát tinh soi chiếu, tiễn nghèo đón giàu, tình yêu rực rỡ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Dự đoán tuần mới đến, chỉ cần tuổi Tý chịu khó chăm chỉ, tập trung làm việc sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Trên phương diện sự nghiệp, mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bạn.

Quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thậm chí trong tháng này bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho nhưng cơ hội đáng quý. Điều quan trọng là bạn cần phải tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời.

Tử vi tuần mới từ 11/9 đến 17/9: 3 con giáp có cát tinh soi chiếu, tiễn nghèo đón giàu, tình yêu rực rỡ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Liên tiếp 3 ngày tới (11/9 - 13/9): 3 con giáp may mắn thăng hoa tài lộc, làm đâu thắng đó, cứ ung dung an nhàn hưởng phúc

Liên tiếp 3 ngày tới (11/9 - 13/9): 3 con giáp may mắn thăng hoa tài lộc, làm đâu thắng đó, cứ ung dung an nhàn hưởng phúc

Theo tử vi từ 11/9 đến 13/9 của 12 con giáp, 3 tuổi sau có vận may tài lộc tới tấp, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 12 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 42 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 57 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 27 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 1 giờ 57 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng