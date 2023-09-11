Tử vi tuần mới từ 11/9 đến 17/9: 3 con giáp có cát tinh soi chiếu, tiễn nghèo đón giàu, tình yêu rực rỡ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp , từ ngày 11/9 đến 17/9/2023, tuổi Dậu háo hức đón chào tuần mới với những dự định mới. Khó khăn dường như đã lùi xa và cho bản mệnh rất nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình.

Tình duyên chính là lĩnh vực đáng quan tâm nhất với tuổi Dậu trong tuần. Nhiều tín hiệu tích cực về mặt tình duyên cũng sẽ đến với người độc thân. Quan trọng là bản mệnh cần cởi mở và gặp gỡ nhiều người hơn. Nên chú ý đến hình thức của mình trong mỗi dịp này.

Điều tuyệt vời nhất đó là nhiều người tận dụng được cơ hội để kiếm tiền nhiều hơn. Nhờ gia tăng thu nhập từ nguồn thu phụ mà cuộc sống của bản mệnh giai đoạn này trở nên thoải mái hơn.

Trong tuần này, tuổi Dậu còn được cảnh báo tai nạn bất ngờ có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh. Con giáp này nên cẩn trọng hơn khi di chuyển, xuất hành xa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi tuần mới 11/9-17/9 của 12 con giáp nói rằng người tuổi Sửu tuần này vận trình tương đối tốt. Về công việc, tuy có thể xảy ra một số tình huống bất ngờ nhưng bản mệnh có thể nhanh chóng giải quyết, hiệu quả công việc được nâng cao, gây ấn tượng với lãnh đạo và đồng nghiệp.

Về tài lộc, thu nhập của người tuổi Sửu tuần này rất hứa hẹn, cơ hội kiếm tiền tăng lên, có thể mở ra nguồn thu mới. Về tình cảm, người độc thân gặp thuận lợi hơn, các cặp đôi dễ xảy ra xích mích, chớ ích kỷ.

Thứ 3: Tài lộc vượng nhất, tài vận được nâng cao; các kế hoạch kiếm tiền đều dễ dàng thực hiện.

Thứ 6: Đào hoa vượng nhất, có thể được hưởng lợi từ người lớn tuổi.

Thứ 4: Vận trình kém nhất, cần chú ý giải quyết những mâu thuẫn nội bộ trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Dự đoán tuần mới đến, chỉ cần tuổi Tý chịu khó chăm chỉ, tập trung làm việc sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Trên phương diện sự nghiệp, mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bạn.

Quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thậm chí trong tháng này bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho nhưng cơ hội đáng quý. Điều quan trọng là bạn cần phải tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!