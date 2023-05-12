Đúng 6h sáng mai, thứ Bảy 13/5/2023: 3 con giáp chạm đỉnh giàu sang, tiền đổ dồn về túi, có cơ hội đổi đời tháng 5

Theo tử vi hàng tháng cục diện Tam Hội và Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh ủng hộ, bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu mình đề ra trong công việc. Sự quyết tâm thể hiện rõ ràng trong mỗi hành động của bạn, và đó chính chìa khóa để chạm tay tới thành công. Khả năng thăng quan tiến chức trong thời điểm này là rất lớn.

Tháng 5 này là lúc mà tuổi Sửu sẽ thấy được những chuyển biến tích cực trong đường tình duyên của mình. Bản mệnh cảm thấy vui sướng và hạnh phúc khi có người yêu và hiểu mình. Người độc thân cuối cùng cũng không còn cô đơn bởi đã có người ở bên bầu bạn.

Đường tài lộc của con giáp này khá bình ổn. Những thành tựu trong sự nghiệp giúp tuổi Sửu có thu nhập ổn định, thậm chí có phần nhỉnh hơn chút xíu nhờ được khen thưởng. Buôn bán làm ăn có dấu hiệu vượng phát, có thể mạnh dạn mở rộng quy mô, phân phối thêm các tầng lớp khách hàng.

Tình hình sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này không có gì nghiêm trọng, có chăng chỉ là vài triệu chứng khó chịu do thay đổi thời tiết hay lối sống sinh hoạt mà ra. Ngoài ra, sao Dịch Mã cho thấy có nhiều sự dịch chuyển trong tháng, bạn nên chú ý giữ an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hôm nay ngày 13/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi mặn nồng tình cảm với người yêu mới.

Công việc: Người tuổi Mùi công danh sự nghiệp bình ổn, không có nhiều thay đổi lớn.

Tình duyên: Bạn đang hạnh phúc với người hiện tại, mặn nồng tình cảm.

Tài lộc: Tài chính có thất thoát nhẹ, nên giữ tài sản cá nhân cẩn thận.

Sức khỏe: Sức khoẻ tinh thần rất quan trọng, hãy dành thời gian cho bản thân thư giãn, nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 13/5/2023 hôm nay, tuổi Mão thông minh, nhanh nhẹn nhưng đôi lúc còn hơi ba hoa, chú trọng tiểu tiết. Sự nghiệp thì hay có những may mắn bất ngờ, nhưng muốn may mắn lâu dài thì tùy thuộc vào thái độ làm việc của bản mệnh.

Trên phương diện tiền bạc, con giáp này gặp một vài khó khăn. Vì một phút bồng bột mà bản mệnh đã chi tiêu quá tay nên bây giờ rơi vào cảnh túng thiếu, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.

Mặt sáng trong ngày là tình cảm có phần tươi sáng hơn. Một chút cãi vã chính là gia vị không thể thiếu trong tình yêu, quan trọng là bản mệnh phải nêm nếm sao cho vừa vặn. Người có gia đình thì giỏi đối nội đối ngoại, đi đâu cũng được người ta nể.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm