Đúng 13/5/2023: 3 con giáp có vận kim tiền, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, không là tỷ phú cũng là đại gia năm Quý Mão

Tháng này công việc được dự báo rất hanh thông, thích hợp để cầu danh cầu lợi, kết quả đạt được khả quan. Tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh.

Vận trình tình cảm trong tháng của người tuổi Tý khá rực rỡ. Đào hoa nở rộ, tình cảm phong lưu cũng là điều tốt để người độc thân mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác. Những cặp đôi đang yêu cần chú ý kẻo có thể xảy ra sự nghi ngờ. Tháng này cũng thích hợp để các cặp vợ chồng tính kế hoạch thụ thai.

Con giáp này còn đón nhiều tin vui ở phương diện tài lộc. Thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên cạnh tranh trong buôn bán là điều khó tránh, bạn nên có sự chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau.

Tử vi tháng 5/2023 Đông phương của 12 con giáp cho hay, tuổi Tý vẫn duy trì được thể trạng khá tốt, cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều nên nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hôm nay ngày 13/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu có người yêu, hạnh phúc với người hiện tại.

Công việc: Trong công việc có sự luân chuyển vị trí, người tuổi Dậu cần thông minh khéo léo trong lúc này.

Tình duyên: Trong tình cảm bạn đang cảm thấy biết ơn vì tìm được người mang đến hạnh phúc dài lâu cùng bạn.

Tài lộc: Tài chính bấp bênh, nên chăm chỉ làm việc và ăn nói khéo léo .

Sức khỏe: Thân thể cần được khỏe mạnh, chịu khó tập luyện mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 13/5/2023 hôm nay, tuổi Sửu giỏi giang, có tiếng nói ở cơ quan, đi làm hay được cấp trên chú ý hoặc nhận được nhiệm vụ cao cả. Tuy nhiên dù được trọng dụng đến đâu thì con giáp này cũng nên khiêm tốn kẻo hỏng việc.

Vận trình tài chính khá ổn định, con giáp này giữ được ví tiền của mình, không bị kẻ xấu dụ dỗ lừa gạt. Bản mệnh biết cách cân đối chi tiêu trong gia đình, không bao giờ để rơi vào tình trạng túng thiếu.

Tuy nhiên, tình cảm lại bấp bênh, vất vả. Người trẻ tuổi thì kén cá chọn canh, không thích dính vào tình yêu vì bận lo cho sự nghiệp. Các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là hàng xóm láng giềng thích soi mói, nói móc gia đình bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm