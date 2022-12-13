Đúng 5h ngày 13/12: Bồ Tát trao lộc, Thần Tài chở che, 3 con giáp hưởng số sung sướng, làm ăn thịnh vượng, của cải tăng vọt

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 04:30

Tử vi cho thấy từ 5h ngày 13/12, những con giáp này may mắn đón nhận luồng khí tốt lành, làm ăn thuận lợi tăng trưởng nhanh.

Tuổi Dần

Được Chính Quan hỗ trợ, tuổi Dần có thể tự tin với đường sự nghiệp của mình. Bạn nào đang tìm việc sẽ sớm nhận được công việc mới. Người nào đang chật vật thi cử, cạnh tranh chức quyền thì sớm được thở phào nhẹ nhõm vì tin tốt sẽ đến thôi.

Đúng 5h ngày 13/12: Bồ Tát trao lộc, Thần Tài chở che, 3 con giáp hưởng số sung sướng, làm ăn thịnh vượng, của cải tăng vọt - Ảnh 1

Các mối quan hệ xung quanh hài hòa, là con giáp tốt tính hay được người khác giúp đỡ nên tiền bạc nhờ đó cũng trôi chảy. Những người kiếm nhiều tiền thường là người có thói quen tiết kiệm tiền, đó chính là bạn. Dần ăn chơi có điểm dừng, đủ tỉnh táo để tiêu tiền cho người xứng đáng.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão khá linh hoạt, giỏi giang nhưng cũng có phần nóng nảy. Đôi khi họ làm việc không cần suy nghĩ. Mão dám theo đuổi ước mơ, không sợ thử thách, không sợ thất bại.

Đúng 5h ngày 13/12: Bồ Tát trao lộc, Thần Tài chở che, 3 con giáp hưởng số sung sướng, làm ăn thịnh vượng, của cải tăng vọt - Ảnh 2

Trong tương lai, nếu Mão muốn thành công hơn thì cần học cách điềm tĩnh và tính toán kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định. Đây cũng chính là bí quyết giúp họ ngày một thăng tiến.

Từ 5h ngày 13/12 Mão rước lộc vào nhà, tài lộc vượng lên trông thấy. Người làm công ăn lương dù dự án khó khăn đến đâu cũng có thể hoàn thành xuất sắc mục tiêu, thu về nhiều thành quả.

Người làm kinh doanh ký được hợp đồng, các thương vụ thuận buồm xuôi gió, mang về lợi nhuận lớn. Mão càng kiên trù càng thu về thành quả như mong đợi.

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu nhiệt tình, tự tin, có chí tiến thủ, ý chí kiên cường. Trong quá trình tích cực đấu tranh chưa bao giờ con giáp này phạm sai lầm, cho dù có một số điểm chưa hoàn hảo họ cũng sẽ cố gắng hoàn thiện.

Từ 5h ngày 13/12, sự phát triển của họ sẽ tăng tốc, gặp được nhiều quý nhân và nhận sự giúp đỡ quý báu để nâng cao hiệu quả công việc.

Đúng 5h ngày 13/12: Bồ Tát trao lộc, Thần Tài chở che, 3 con giáp hưởng số sung sướng, làm ăn thịnh vượng, của cải tăng vọt - Ảnh 3

Con giáp tuổi Dậu sẽ có thể phát triển mạnh ở nơi làm việc và có cuộc sống gia đình suôn sẻ. Tóm lại, họ có thể hoàn thành mục tiêu cuộc sống của mình trong năm 2022 một cách xuất sắc.

Và để đạt được mục tiêu lớn hơn, mức thu nhập tăng lên, những người này cần tránh xa những tranh chấp, chú tâm vào công việc thì mọi sự sẽ ngày càng suôn sẻ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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