Nhận thấy con báo không chịu buông con dê ra, người phụ nữ quyết định tiến lại gần và đá vào kẻ săn mồi

Một đoạn clip được camera an ninh ghi lại đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội sau khi ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ đối đầu với một con báo sư tử hoang dã để cứu con dê đang bị tấn công bên trong chuồng.

Video 1 giờ 43 phút trước 1 giờ 43 phút trước Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-thay-con-bao-khong-chiu-buong-con-de-ra-nguoi-phu-nu-quyet-inh-tien-lai-gan-va-a-vao-ke-san-moi-761728.html