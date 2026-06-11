Sốc nặng khi phát hiện 27 con rắn trong bể nước khiến những người chứng kiến sợ hãi

Một vụ giải cứu động vật hoang dã bất ngờ đã diễn ra tại làng Sarai, Haridwar, Ấn Độ, sau khi 27 con rắn con được phát hiện bên trong một bể chứa nước trong nhà. Vụ việc đã gây hoang mang cho các thành viên trong gia đình và cư dân xung quanh, khiến họ phải báo cho chính quyền.
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Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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